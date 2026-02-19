La Auditoría Superior dictaminó daños por 231 mdp en la gestión de Fernando Vilchis

Revisión del ejercicio fiscal 2024 en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dictaminó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 231 millones 439 mil pesos durante el ejercicio fiscal 2024 en el municipio de Ecatepec, administración gobernada por Fernando Vilchis Contreras, actual diputado federal del PT, por anomalías financieras en obras y servicios financiados con recursos de las participaciones federales.

Entre las obras auditadas y en donde se dictaminó daño a los recursos de la Hacienda Pública Federal están la construcción de colector Jardines de Morelos (donde se programaron 125 millones 958 mil pesos); la adquisición de bienes para El Proyecto Jaguar 2.0 (129 millones) y la rehabilitación con asfalto de la avenida Lourdes en San Agustín (71 millones 579 mil pesos).

Además de la renta de camiones compactadores (con una inversión de 58 millones 500 mil pesos), la construcción de planta potabilizadora de Granjas Independencia (16 millones 971 mil pesos), el arrendamiento de helicóptero (4 millones 60 mil pesos) y el servicio de monitoreo de unidades (20 millones 413 mil pesos).

En la auditoría integral practicada por la ASF a recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales en municipios, se señala que en Ecatepec en 2024 se auditaron un total de 426 millones 588.5 mil pesos, de los cuáles 214 millones 508.8 mil fueron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2024 y 212 millones 079 mil pesos de las Participaciones Federales a Municipios (PFM) 2024.

El resultado arrojó que en el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Destaca que el municipio proporcionó registros presupuestales que no corresponden al registro contable; asimismo, no presentó la documentación que compruebe y justifique los gastos relacionados con la prestación de servicios y adquisición de muebles y enseres, los bienes informáticos, el equipo de foto cine y grabación, los equipos y aparatos para comunicación y telecomunicación, el radio transmisor, el software, el arrendamiento de vehículos y otros servicios de información, la documentación soporte de las estimaciones y la documentación del cierre de la obra.