Denuncian feministas rezagos en la atención a víctimas de violencia

Aumentan agresiones a hacia este género

Valle de México. – Mujeres víctimas de violencia de género denunciaron que la titular de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, tiene rezagados una enorme cantidad de expedientes, mientras que van en aumento la agresividad hacia ese género.

En ese sentido, feministas hicieron un llamado a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto toda vez que el atraso en las investigaciones “hace que la justicia sea lenta y se alargue el dolor de quienes han sufrido directa o indirectamente, abusos y violencia”.

Las afectadas abundaron que no hay pretexto para esta demora, pues “la fiscal ocupa desde hace más 6 años en el cargo. Tal vez ésta es otra razón para que los legisladores de Morena propongan reestructurar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, renovando liderazgos, incluso en las en áreas como la atención a la violencia de género”.

Y es que, efectivamente, en otras ocasiones, grupos de mujeres se manifestaron, incluso con cierre del Periférico o la Vía Morelos para inconformarse por el trato que la fiscal Dilcya Samantha García da a las víctimas, también, por abuso de autoridad, omisiones y falta de atención y empatía.

Finalmente, las feministas aseguraron que “hay que recordarle que el Estado de México es una de las entidades más violentas e inseguras para las mujeres, ocupa el primer lugar en desapariciones sin resolver, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)”.