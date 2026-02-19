Proponen sanciones a competencia desleal en el ejercicio de la abogacía

Iniciativa de reforma al Código Penal

Valle de México.- Con el propósito de salvaguardar el ejercicio ético de la abogacía frente a la competencia desleal y que obtienen ventajas indebidas mediante actos simulados o falsos, el diputado Octavio Martínez Vargas, propuso agravar las sanciones con hasta cinco años de prisión.

Bajo el argumento de que la legislación local presenta una laguna para sancionar conductas de personas abogadas y litigantes que falsean la realidad ante los tribunales, el legislador propuso establecer que incurren en este delito las y los abogados, patronos, litigantes, defensores y asesores jurídicos que soliciten plazos para probar

La iniciativa de reforma al Código Penal estatal también prevé penas de dos a cinco años de prisión, de 100 a 500 días multa, así como la suspensión e inhabilitación para ejercer la profesión hasta por tres años y su privación definitiva en caso de reincidencia.

Asimismo, refiere que cometen este delito los abogados, patronos, litigantes, defensores y asesores jurídicos que pidan términos para probar lo que notoriamente no puede probarse o no ha de aprovechar a su parte; aconsejen a la persona patrocinada, cliente o defendida.

Así como el otorgamiento y presentación de testimonios o pruebas documentales falsas; oculten, sustraigan o destruyan expedientes judiciales o documentos oficiales que tengan a su cargo y custodia; y simulen un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o alteren elementos de prueba y los presenten en juicio con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.