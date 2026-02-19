Impulsa Raciel Pérez Cruz modernización administrativa en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabezó en sesión de Cabildo la aprobación de nuevos reglamentos para eficientar los servicios de agua y el ordenamiento urbano de la demarcación territorial. Se ratificó el nombramiento del nuevo titular de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. El alcalde impulsó la aprobación de reformas estratégicas al Reglamento Interno del OPDM, así como la creación de una nueva normativa para regular las descargas de aguas residuales de usuarios no domésticos, con lo que se asegura una gestión hídrica más responsable y moderna para las y los habitantes de Tlalnepantla.