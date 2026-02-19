Bravo firma una línea de financiación de 200 millones de euros con Fortress Investment Group

Bravo, ﬁntech especializada en gestión de deuda y rehabilitación ﬁnanciera, ha asegurado una línea de crédito de hasta 200 millones de euros de fondos gestionados por Fortress Investment Group (“Fortress”). La línea apoyará el crecimiento de Bravo y acelerará el desarrollo de su división de crédito.

La ﬁnanciación fortalecerá el enfoque innovador de Bravo para combatir el sobreendeudamiento y consolida la conﬁanza que otras instituciones ya han depositado en la compañía. Entre ellas destacan BBVA Spark, la unidad de venture debt de BBVA; GPF Capital, ﬁrma de inversión especializada en pymes; Cercano Capital, brazo inversor que gestiona el patrimonio del cofundador de Microsoft Paul Allen; y Achieve, actor referente del sector en Estados Unidos.

«Bravo ha construido una plataforma diferenciada que combina tecnología, datos y experiencia ﬁnanciera para abordar el sobreendeudamiento a gran escala. Esta operación reﬂeja nuestra conﬁanza en su análisis de riesgo y en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía, especialmente en el desarrollo de su división de crédito”, aﬁrmó Ola Eriksson, Director de Finanzas Especializadas en Fortress Investment Group.

Diego Paillés, Country Manager de Bravo en México, compartió su visión sobre cómo este hito refuerza la propuesta de valor y la estrategia de crecimiento de la compañía, señalando: «Este hito con Fortress valida nuestro enfoque único y nuestra plataforma tecnológica, elementos clave que nos han posicionado como líderes en la gestión de deuda. Para México, donde nuestra historia comenzó, y para la región, este movimiento es crucial para seguir invirtiendo en el desarrollo de productos que combatan el sobreendeudamiento y mejoren el bienestar económico de nuestros clientes.»

Por su parte, Javier Salmerón, también Country Manager de Bravo en México, destacó: «Esta línea de financiación de 200 millones de euros con Fortress es un impulso fundamental a la labor que Bravo ha desarrollado desde sus inicios en México. Este acuerdo nos permitirá fortalecer nuestra división de crédito y acelerar la expansión de nuestras soluciones innovadoras, llegando a más personas en el país y en toda Latinoamérica que necesitan recuperar su estabilidad financiera.»

Bravo ofrece una solución tecnológica integral, que combina reparación de deuda y crédito. La compañía, tras un análisis personalizado adaptado a las necesidades especíﬁcas de cada persona, ofrece a sus clientes un crédito para la liquidación de deudas con descuento, ayudándoles a recuperar su tranquilidad ﬁnanciera. Esto le ha permitido posicionarse como la ﬁntech líder en el sector de asesoramiento ﬁnanciero y gestión de deudas en Europa y Latinoamérica.

Desde su fundación en 2009 en México, Bravo ha liquidado más de 500.000 deudas, valoradas en 1.000 millones de euros, y ha acompañado a más de 600.000 clientes, en Europa y Latam. En España, ha gestionado más de 80.000 deudas, por un valor de 250 millones de euros, atendiendo a 60.000 clientes.

Acerca de Fortress Investment Group

Fortress Investment Group LLC es una gestora global de inversiones, altamente diversiﬁcada y de referencia en el sector. Fundada en 1998, gestiona 54.000 millones de dólares en activos bajo gestión a 30 de septiembre de 2025, en nombre de aproximadamente 2.000 clientes institucionales e inversores privados en todo el mundo, a través de una amplia gama de estrategias de inversión en crédito, inmobiliario, private equity y capital permanente.

El término “activos bajo gestión” se reﬁere a los activos que Fortress administra para sus inversores, incluyendo el capital que la ﬁrma tiene derecho a solicitar o que los inversores están obligados a aportar conforme a sus compromisos de capital con los distintos fondos o cuentas gestionadas. Más información en www.fortress.com.

Acerca de Bravo

Bravo es la solución global para liquidar deudas, líder en Latinoamérica y Europa. Brinda asesoría y conocimientos de educación financiera para que sus clientes logren reincorporarse al sistema crediticio y mejoren su relación con el dinero.

Desde 2009, Bravo ha asesorado a más de 500 mil personas en México, Colombia, España, Italia, Portugal y Brasil, mediando acuerdos de pago con los acreedores y ofreciendo crédito para liquidar las deudas.