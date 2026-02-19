Coordinación entre GEM y Ejército Mexicano, clave para la baja histórica de delitos en Edomex: Horacio Duarte

“Agradecemos y felicitamos a los integrantes de esta gran corporación que le da orgullo al país”, declaró el funcionario mexiquense

TOLUCA, Estado de México.- Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, afirmó que el Ejército Mexicano ha sido pieza clave para lograr la baja histórica de delitos que se registra en el Estado de México, como el homicidio doloso en un -54% y robo de vehículos en un -34%.

«A partir de las estrategias de la Mesa de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez, hemos logrado reducir el índice de homicidios, el robo de vehículos y en eso el Ejército Mexicano es pieza fundamental, así que agradecemos al Ejército, felicitamos a los integrantes de esta gran corporación que le da orgullo al país», declaró Duarte Olivares.

Detalló que en la entidad mexiquense, la Gobernadora Delfina Gómez ha coordinado el trabajo colaborativo con el Ejército Mexicano, quienes también han tenido un papel fundamental en operativos como el llamado Enjambre, el cual debido a su efectividad se ha replicado en otras entidades.

«Nos sentimos orgullosos que varios operativos que iniciaron en el Estado de México, en la Mesa de Paz con la Gobernadora encabezándolo, la Federación y otros estados han comenzado a replicarlos, porque se da cuenta que dan resultados, benefician a la población», enfatizó Duarte Olivares.

Explicó que, desde el inicio de la administración, la Gobernadora Delfina Gómez ha impulsado el trabajo coordinado y en equipo, integrando al Ejército Mexicano como actor clave en las estrategias del Gobierno del Estado de México.

Cabe señalar que, de septiembre del 2024 a diciembre de 2025 se registra también una disminución del 38% en extorsión y 39% en secuestro en toda la entidad mexiquense.