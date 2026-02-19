La “Mirada de mujer” de Claudia Sheinbaum transforma a nuestro país: Epigmenio Ibarra

El productor y periodista destaca la labor de la Presidenta de México

Asegura que la mandataria es una luchadora social de toda la vida

Por Gloria CARPIO

Epigmenio Ibarra exitoso productor, periodista, documentalista y camarógrafo, quien documenta los momentos clave de la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum; afirma que “lo que está sucediendo en México es extraordinario”, vincula la historia de la cuarta transformación con nuevas oportunidades para las mujeres y define la “mirada de mujer” de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Es pues la mirada penetrante, inteligente, serena, empática, digna de una mujer que además es una luchadora social de toda la vida”.

​

En entrevista para DIAIRO IMAGEN, nos describe cómo lograr que las historias de México trasciendan el folklore y se conviertan en cine global con una identidad sólida “Entender más lo que está sucediendo en México. Lo que está sucediendo es extraordinario, tenemos que contarlo”.

​

El productor aterriza su idea en la historia reciente “De dónde viene la lucha de la cuarta transformación, la lucha de los líderes, de los dirigentes que dieron su vida por la democracia, la historia de la represión en el neoliberalismo” y remata subrayando la urgencia narrativa del momento: “Hay muchas historias que contar, que creo que es hora que comiencen a a contarse. Revolución que canta triunfa, decía Guillermo Prieto, revolución que se filma también”.

Al cuestionarlo sobre si se podría decir que con la presidenta Claudia Sheinbaum en la industria cinematográfica se le va a dar ya más apertura a la mujer”, Epigmenio Ibarra responde con firmeza que “Sí, en todos lados la mujer tiene hoy más oportunidades porque hoy tenemos, hoy hay una presidenta”.

​

Ibarra ilustra ese cambio con una observación concreta del evento donde participó junto a la Presidenta “hoy el pódium fueron puras mujeres, eso te habla de esa realidad” y vincula la llegada de una mujer a la presidencia con un entorno en el que se multiplica la presencia femenina en espacios de visibilidad y decisión.

Hacia el cierre de la entrevista, Ibarra conecta su trayectoria en la ficción televisiva con la realidad del país, enlazando el imaginario de la telenovela “Mirada de mujer” con el ejercicio del poder en manos de una presidenta “Es pues la mirada penetrante, inteligente, serena, empática, digna de una mujer que además es una luchadora social de toda la vida” concluyó.

Epigmenio Ibarra es un productor y periodista mexicano, fundador de la casa productora Argos Comunicación, desde donde impulsó telenovelas que renovaron la televisión mexicana como “Nada personal” y “Mirada de mujer”, que dieron a TV Azteca un lugar central en el género. Antes de consolidarse como productor fue corresponsal de guerra en los años ochenta y noventa, cubriendo conflictos en El Salvador, Nicaragua, Colombia y Bosnia-Herzegovina, experiencia que marcó su mirada política y narrativa. Su trabajo se ha extendido al cine y a las series, así como al análisis político y la opinión pública, lo que lo mantiene como una figura influyente en el debate mediático en torno a la llamada Cuarta Transformación.​