Sheinbaum destaca colaboración ciudadana para liberación de más de 24 millones de m2 de derecho de vía

Construcción de los Trenes del Norte

Representan mil 905 predios en 54 municipios de ocho entidades; se trabajó con 123 ejidos y comunidades

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que la construcción de los Trenes del Norte va muy bien y destacó la colaboración de la población para la liberación de 24 millones 892 mil 137 metros cuadrados (m2) de derecho de vía para la construcción de los trenes de pasajeros México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo y AIFA-Pachuca.

“Vamos muy bien. El Tren Ciudad de México-AIFA inicia operaciones antes de Semana Santa; el Ciudad de México-Querétaro y el AIFA-Pachuca estarán en operación en el 2027 y van muy bien. Ya informó el general Vallejo, el Tren Maya de carga lleva 25 por ciento de avance y también va en tiempo.

“Y todo ha sido un trabajo coordinado muy bueno y sobre todo, agradecer a la población, por su comprensión, por su colaboración, por su cooperación, siempre es complejo el derecho de vía, el poder acordar los montos en los que se va a comprar su tierra o mover alguna vivienda y en todos ha habido una excelente cooperación. Entonces, vamos muy bien en los Trenes del Norte”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Derechos de vía liberados

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que los 24 millones 892 mil 137 m2 de derecho de vía liberados, representan mil 905 predios en 54 municipios de ocho entidades federativas. En el caso del tren AIFA-Pachuca, se liberaron 2 millones 262 mil 658 m2; en el México-Querétaro, 7 millones 431 mil 935 m2; y en el Querétaro-Irapuato, 3 millones 484 mil 893 m2.

Explicó que se trabajó con 123 ejidos y comunidades: 14 para el tren AIFA-Pachuca, 57 para el México-Querétaro, 29 del Querétaro-Irapuato y 23 de Saltillo-Nuevo Laredo. Se realizaron 70 asambleas con la participación de más de 3 mil 500 personas y 633 parcelas adquiridas (69 de uso común y 564 individuales). Además, se consultó a 12 comunidades indígenas en 26 asambleas, con la participación de 921 personas.

Para la liberación también se reubicó a 44 familias que vivían sobre el derecho de vía: 33 de ellas con vivienda nueva y 11 con recursos para comprar vivienda, lo que representó una inversión de 28 millones de pesos (mdp). Sobre el derecho de vía histórico, explicó que se emitieron mil 10 títulos: 153 del AIFA-Pachuca, 550 del México-Querétaro, 98 del Querétaro-Irapuato y 209 del Saltillo-Nuevo Laredo.

El titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, Néstor Núñez López, explicó que se han establecido mesas de coordinación para informar a la ciudadanía sobre las acciones de obra. Se han realizado 49 reuniones y se han firmado 6 convenios en seis estados y 41 municipios. Además, se tienen 12 brigadas permanentes que recorren la zona de las obras.

El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, informó que ya se emitió el fallo de la licitación para la fabricación de 47 trenes de pasajeros a favor de la empresa Alstom México; se estima que a mediados del 2027 se tenga el primer tren. Sobre la construcción del tramo Saltillo-Nuevo Laredo, detalló que se licitó el tramo Zona Metropolitana Monterrey B de 30.75 km y está en proceso el Zona Metropolitana Monterrey A.1 de 8.85 km. Además, mañana se publica la convocatoria para el tramo A.2 de 9.21 km, y adicionalmente, el 25 de febrero se tendrá el fallo de las licitaciones para las estaciones Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García. Respecto al tramo Querétaro-Irapuato, señaló que el 12 de febrero se emitió el fallo para la construcción de estaciones, paraderos y bases de mantenimiento y están en proceso los edificios auxiliares y el sistema de señalización, control y telecomunicaciones.

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros «Felipe Ángeles», Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, resaltó que actualmente se realiza la ingeniería básica en mil 405 km de vía férrea con un avance de 19.12 por ciento en los tramos: Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis. Sobre la construcción del tren Ciudad de México–Pachuca, detalló que tiene un avance del 22 por ciento con 10 frentes de trabajo, se han generado 11 mil 186 empleos directos y se estima concluir las obras en el primer semestre de 2027. En cuanto al tren Ciudad de México–Querétaro, se cuenta con un avance de casi 10 por ciento con 14 frentes de trabajo; ha generado 14 mil 346 empleos directos y cuya conclusión se estima el 30 de septiembre de 2027.

Respecto a la construcción de la primera fase de la infraestructura de carga del Tren Maya, se tiene un avance del 25 por ciento, se han generado 11 mil 537 empleos directos y se estima finalizar los trabajos de la primera etapa en diciembre de este año, concluyendo los trabajos en su totalidad para septiembre 2027.

Presentará el martes iniciativa de reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo martes se presentará la iniciativa de reforma electoral. En una breve referencia al tema, descalificó totalmente que el presunto proyecto que circuló ayer sea auténtico, “es falso que esa sea la propuesta”.

Por otro lado, a pregunta expresa sobre la falta de apoyo de los partidos aliados y el impacto que tendría el proyecto, Sheinbaum consideró que no tendría caso enviar una iniciativa totalmente «desdibujada».

En otro orden de ideas al ser cuestionada sobre la posibilidad de que por las aspiraciones de muchos de sus colaboradores a otros cargos, se estarían estudiando ya cambios en el gabinete, Sheinbaum descartó absolutamente que esté pensando en realizar modificaciones en su gabinete.