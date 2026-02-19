MARIELLA Y VENERO PRESENTAN LVQNT: LA VIDA QUE NOS TOCÓ (DELUXE EDITION)

“La Vida Que Nos Tocó” (Deluxe Edition) es un álbum conceptual de 13 temas que narra, de forma cronológica, una historia de migración. Cada canción está acompañada de una “crónica” que contextualiza las distintas circunstancias que atraviesa una persona migrante al dejar su hogar y emprender el camino de partir con todo lo que conlleva: la constante búsqueda de pertenencia.

Mientras la crónica explica la historia, la canción abraza el corazón y le da melodía a un testimonio lleno de lucha, nostalgia resiliencia y amor, un amor que se manifiesta en la ilusión permanente del reencuentro.

Temas como “No Volverá”, “El Gran Señor”, “Visa Para un Sueño”, “Solo Por Hoy”, “No Estoy Triste, Estoy Solo”, canción que supera las 40 mil reproducciones en plataformas digitales, forman parte de la etapa musical en la que Mariella y Venero, narran los logros alcanzados lejos de casa y el vínculo de los afectos que quedan lejos. A esta nueva producción musical se suma el sencillo que da nombre al álbum: La Vida Que Nos Tocó.

La Vida Que Nos Tocó (Deluxe Edition) que está disponible en todas las plataformas de streaming, es un homenaje a todos los que estando lejos de casa y con el corazón roto, siguen dispuestos a soñar y trabajar cada día para alcanzarlo.

Con LVQNT, Mariella y Venero presentan el proyecto audiovisual LONG FILM La Vida Que Nos Tocó, que acompaña el lanzamiento de la Deluxe Edition del álbum.

El largometraje está integrado por 10 de los 11 Visualives realizados originalmente, además de un visualizer especial del tema “No Estoy Triste, Estoy Lejos” y la presentación del sencillo “La Vida Que Nos Tocó”, canción que da nombre al álbum. La pieza se complementa con fragmentos que simbolizan las memorias de su protagonista, José Luis, en su edad adulta, recordando su vida y el proceso que atravesó durante la migración. Un cierre cargado de reflexión, poesía, nostalgia y, sobre todo, mucha música.

Sobre Mariella y Venero:

Mariella y Venero son un dúo de Urban Pop Folk originario de Venezuela. Su música es una fusión honesta de raíces latinoamericanas, ritmos caribeños y producción contemporánea, que conecta con quienes han vivido el amor, la migración, la búsqueda de identidad y la esperanza. Desde su llegada a México en 2017, han convertido cada escenario en un espacio de encuentro emocional. Se conocieron en la universidad en 2011 y, desde entonces, han cultivado una propuesta artística que honra sus raíces y explora nuevos territorios sonoros. La Ciudad de México no solo se convirtió en su hogar, sino en el punto de partida para un viaje musical que hoy los conecta con públicos de toda Iberoamérica.

Su propuesta combina el cuatro venezolano, maracas y voz, con atmósferas modernas. Es una mezcla equilibrada entre tradición y vanguardia, donde cada canción cuenta una historia desde la calidez, la introspección y la fuerza emocional.

⁠ ⁠Mariella: cantante, compositora y ejecutante del cuatro.

⁠ ⁠Venero: maraquero, productor, arreglista y compositor.

Sus letras exploran la migración, la nostalgia, el amor cotidiano, la resiliencia y el reencuentro consigo mismo.