CDMX, paraíso para motocicletas con permisos de otras entidades

Vehículo idóneo para actividades ilícitas

En caso de infracciones, accidentes o incluso en la comisión de algún delito, se dificulta la identificación de estas unidades

La Ciudad de México se ha convertido en paraíso de los motociclistas que circulan con permisos provisionales expedidos por autoridades municipales de otros estados, principalmente de Guerrero y que en muchos casos son utlizadas por grupos delictivos para cometer actividades ilícitas.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el uso de permisos foráneos, aun cuando sean válidos en su lugar de origen, no acreditan la circulación regular en la ciudad, toda vez que en la capital no se expide ningún tipo de documentos de ese tipo, por lo que transitar con ellos equivale a hacerlo sin placas.

Se dificulta la identidad

Por su parte, el analista en movilidad urbana Ernesto Morúa señaló que el problema es que en caso de infracciones, accidentes o incluso en la comisión de algún delito se dificulta la identificación de las motos, además de que en algunos casos los documentos son apócrifos.

El año pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que todas las motocicletas con permisos de circulación de otros estados o municipios, ya sea de combustión interna o eléctricas, deberían registrarse ante la Semovi, por lo que se daría un mes para cumplir con este requerimiento con el fin de mejorar el control de estos vehículos que, según la dependencia, son 800 mil en la ciudad.

Robo de motos desplaza al de autos

Un reporte del Registro Público Vehicular (Repuve) dependiente del SESNSP resalta que al cierre del 2025, de los 105 mil 435 robos de vehículos registrados en México, más de 40 mil correspondieron exclusivamente a motocicletas, es decir, el 38% del total de los automotores que fueron a parar a manos de la delincuencia, lo que equivale a que por cada tres autos robados, una es una moto.

Extorsiones, sicariato, narcomenudeo, robos a transeúntes, asaltos con violencia, “halconeo” para grupos del crimen organizado y fraudes, son algunos de los delitos que se cometieron durante el 2025 en México con alguna de las más de 40 mil motocicletas que fueron robadas, destaca información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que se apoya en datos del Inegi y en denuncias presentadas ante las fiscalías de los 32 estados del país.

De acuerdo con los registros de la secretarías de Movilidad y Tránsito de las entidades del país, el parque vehicular de motocicletas en circulación a nivel nacional superó las 9 millones de unidades, derivado principalmente por la búsqueda de ahorro en combustible y que supera entre el 60% y el 75% de lo que consume un auto, además de la rapidez en el traslado y su uso como medio de trabajo.

En este contexto, las autoridades destacan que en los últimos cinco años las motos han desplazados a los vehículos tipo sedan y a los camiones de carga como el objetivo principal del robo, lo que a la par, según informes de las fiscalías, viene acompañado con un aumento de actos delictivos, desde asaltos comunes hasta extorsiones y ejecuciones por encargo.

El Gabinete de Seguridad Nacional reportó que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, en el primer año del actual gobierno federal, se logró la detención de 34,690 presuntos delincuentes como autores de delitos de alto impacto como homicidios, robo con violencia, extorsión, sicariato, entre otros, donde el uso de las motocicletas fue factor clave.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que derivado de los operativos en puntos específicos donde se realizaron revisiones de motocicletas, como en la Ciudad de México y Estado de México, se estima que 1 de cada 4 de las detenciones efectuadas involucró la posesión de estos vehículos robados, vinculados directamente en la comisión de varios delitos.

No hay cifra exacta de unidades robadas

La dependencia refiere que el principal obstáculo para obtener una cifra exacta sobre las motocicletas que han sido robadas y utilizadas en algún delito es porque muchas de éstas no cuentan con reporte de robo vigente al momento de la detención de algún presunto sospechoso, a lo que se suma que al no existir la denuncia correspondiente, éstas circulan con placas clonadas, lo que retrasa la investigación sobre algún posible delito cometido.

Sobre este punto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), resalta que la mayoría de robos de motocicletas ocurren cuando éstas están estacionadas, siendo el Estado de México el que encabeza la lista negra con el mayor número de denuncias por este delito, seguida de Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo e Hidalgo.

Asimismo, los municipios donde más se han cometido estos robos son Puebla capital, Benito Juárez (Quintana Roo), Querétaro capital, León (Guanajuato), Mazatlán y Culiacán (en Sinaloa); San Luis Potosí capital, Guadalajara (Jalisco) y Ecatepec y Chimalhuacán (ambas Estado de México).

El informe refiere que entre enero y abril del año pasado se reportaron 5 robos de motocicletas por hora en el país, donde uno de cada cuatro fueron con violencia.

Para frenar el aumento de robo de estos vehículos autoridades de los 32 estados han implementado reformas legales y operativos específicos desde el 2024 como registros obligatorios, mediante los que se impulsa la creación de un padrón nacional y local más estricto para acabar con la venta de motos sin registro o con placas clonadas.

También se exige la identificación en cascos, lo que ya ocurre en la CDMX, mientras que a nivel federal se han presentado iniciativas para obligar a los motociclistas a portar el número de placa visible en el casco.