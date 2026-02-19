Grupo Niche lanza su nuevo sencillo “Barranquilla Está De Moda”

Rinden homenaje a La Arenosa

Una composición de José Aguirre que exalta el espíritu, la alegría y la pujanza

En el marco de la celebración del Carnaval de Barranquilla, el legendario Grupo Niche presenta su nuevo sencillo “Barranquilla está de Moda”, una composición de José Aguirre que exalta el espíritu, la alegría y la pujanza de una de las ciudades más emblemáticas de Colombia.

Con una melodía contagiosa, coros festivos y una narrativa profundamente emotiva, el tema retrata la experiencia del Grupo Niche al llegar a Barranquilla y recorrer sus lugares más representativos. Desde el río Magdalena y Bocas de Ceniza hasta el Gran Malecón, el Estadio Metropolitano y Barrio Abajo, con guiños a expresiones emblemáticas del Carnaval como La Guacherna, el tradicional desfile nocturno que da inicio a las fiestas, la canción se transforma en un viaje musical por la identidad barranquillera.

“Barranquilla está de Moda” es una declaración de amor a La Arenosa, a su gente y a su crecimiento. A través de versos cargados de sentimiento y orgullo, la banda agradece el cariño que históricamente ha recibido en la ciudad y enaltece el carácter alegre, trabajador y visionario de los barranquilleros.

“Es un homenaje a la ciudad, a su progreso, a su gente y a la emoción que sentimos cada vez que llegamos a Barranquilla”, señala la agrupación.

El sencillo se estrenó en vivo en enero de 2026 durante La Lectura del Bando del Carnaval de Barranquilla 2026, en el Estadio Romelio Martínez, evento que marcó el inicio oficial de la fiesta. La canción se suma así al repertorio de Grupo Niche como un himno de celebración, que conecta la tradición salsera con la energía vibrante del Carnaval y reafirma el vínculo profundo entre la agrupación y Barranquilla, una plaza fundamental en su historia artística.

Grupo Niche promete hacer historia con todo lo que vendrá en 2026. La agrupación dio inicio a su Niche Disco Tour 2026 el pasado 6 de enero en Puerto Morelos, México y actualmente se encuentra nominada al GRAMMY en la categoría Mejor Álbum de Salsa (o Álbum Tropical Latino) por Clásicos 1.0, una producción que honra la historia y el legado del maestro Jairo Varela. A esto se suma su reciente nominación a Premio Lo Nuestro 2026 en la categoría Colaboración del Año – Tropical por el tema “La Tierra del Olvido (Versión Salsa)”, junto a Carlos Vives, una canción que celebra sus raíces y proyecta con orgullo la música colombiana al mundo.