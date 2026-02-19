Semar incauta 4 toneladas de cocaína en costas de Colima

Intercepción de semisumergible

– Se contó con la colaboración de información de inteligencia del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de EU

Personal de la Armada de México interceptó un semisumergible en las costas de Colima que transportaba 179 bultos con aproximadamente cuatro toneladas de cocaína y detuvieron a tres personas, lo anterior como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo.

En su cuenta de X, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch indicó que en la última semana, las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga.

“Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”.

Por separado, la SSPC informó en un comunicado conjunto que para llevar a cabo está acción «se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por su siglas en inglés), de los Estados Unidos».

Detalló que la operación marítima la encabezaron la Guardia Costera de la Marina, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes incautaron la Embarcación de Bajo Perfil (LPV por sus siglas en inglés) o semisumergible, con tres tripulantes y aproximadamente 179 bultos de distintas dimensiones que representan varias toneladas de posible cocaína, en espera de que las autoridades competentes determinen el peso ministerial, al momento de hacer su entrada a puerto.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también habló sobre el reciente decomiso de cocaína.

Dio a conocer que ayer y antier, dos navíos fueron interceptados por parte de la Secretaría de Marina, que incautó alrededor de siete toneladas de dicha droga.

Lo que informaron en el gabinete (de Seguridad) fue de estos dos navíos, que algunos estaban en aguas internacionales, y en comunicación con agencias del Gobierno de Estados Unidos se informó, y fue la Secretaría de Marina quien actuó.

Ubicación y características del aseguramiento

La Secretaría de Marina (Semar) interceptó un semisumergible que transportaba aproximadamente cuatro toneladas de presunta cocaína en aguas del Pacífico, frente a las costas de Colima. En la embarcación viajaban tres personas, quienes fueron detenidas.

La embarcación, clasificada como Embarcación de Bajo Perfil (LPV), fue localizada a más de 250 millas náuticas —equivalentes a unos 463 kilómetros— al sur-suroeste del puerto de Manzanillo.

En su interior se encontraron 179 bultos con diversas dimensiones que contienen varias toneladas de presunta cocaína. El peso oficial será determinado por las autoridades ministeriales una vez que la nave arribe a puerto.

Operativo coordinado entre fuerzas federales

La acción fue encabezada por la Armada de México en funciones de Guardia Costera, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El despliegue incluyó una patrulla oceánica, dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras, como parte de las acciones de vigilancia permanente en mares mexicanos.

Además, se contó con información de inteligencia proporcionada por autoridades de Estados Unidos, lo que permitió ubicar y dar seguimiento al semisumergible.

Los tres detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Restablecimiento de cooperación México-EU

Esta operación, junto con la difundida el miércoles pasado, donde se aseguró una avioneta monomotor que transportaba media tonelada de cocaína en Oaxaca, y cuya imagen congelada difundió en las redes sociales, muestra, por primera vez, el restablecimiento de importantes niveles de cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra los cárteles, que no se había visto desde el gobierno de Felipe Calderón.

La dinámica de la relación cambió después de que la CIA y el Pentágono enviaron aviones espías a sobrevolar territorio mexicano para recolectar inteligencia de los cárteles e interceptar comunicaciones sin informar al gobierno mexicano, permitiendo que sus naves fueran “vistas” por rastreadores comerciales, como una forma de presión a México.

No fueron los únicos vuelos espías que se hicieron y realizan hoy en día, pero a diferencia de hace un año, los estadounidenses están notificando a los mexicanos cuando los realizan –han escalado a tres o cuatro vuelos por semana en el último mes–, además de que se han estado superando las resistencias en México para permitir que fuerzas de élite del Ejército y la Marina de Estados Unidos realicen periodos regulares de capacitación a las fuerzas especiales mexicanas en la lucha contra el terrorismo y narcotráfico. La última fue la autorización para que un equipo de marinos del SEAL Team 2 realice capacitación y ejercicios conjuntos con marinos mexicanos en Campeche y Quintana Roo durante cinco meses.