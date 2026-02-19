Impulsa Clara Brugada la electromovilidad en CDMX con inversión de 335 mdp

Chatarrización de 339 unidades obsoletas

Anuncia bono de hasta un millón de pesos para sustituir microbuses

Desde la alcaldía Venustiano Carranza, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque del programa de chatarrización de transporte concesionado obsoleto, reafirmando que la Ciudad de México ha entrado de lleno a la era de la electromovilidad para garantizar el derecho a la ciudad y un transporte digno para todos.

Durante el evento, la mandataria informó que este año saldrán de circulación 339 unidades (220 para chatarrizar y 119 que serán retiradas), las cuales se transformarán en vehículos modernos y sustentables.

Para lograr el objetivo de despedir a todos los microbuses en mal estado hacia el 2030, se requiere mantener un ritmo de destrucción de 500 a 600 unidades por año; cifra que en 2025 alcanzó los 535 microbuses, además de 419 unidades diversas y 299 taxis procesados.

Brugada Molina hizo un llamado enérgico a los transportistas para dar el paso hacia la tecnología eléctrica. Detalló que el bono base de 450 mil pesos se duplica a 900 mil pesos si el nuevo vehículo es eléctrico.

Además, destacó que diversos organismos internacionales se han sumado a la causa ambiental aportando financiamiento adicional.

«Hay un bono adicional casi de la misma cantidad; en total tendrían casi un millón de pesos entre el Gobierno y el apoyo de estas instituciones internacionales para adquirir unidades eléctricas», enfatizó.

El desafío para la presente gestión es mayúsculo, con la meta de sustituir un total de 2 millones 500 mil unidades en toda la capital para renovar el parque vehicular.

Finalmente, la Jefa de Gobierno hizo un reconocimiento especial a la labor de las mujeres conductoras, destacando que su trabajo, históricamente invisibilizado, hoy recibe el lugar y el respeto que corresponde dentro de la nueva estrategia de movilidad de la Ciudad de México.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, expresó que la capital va a la vanguardia con el transporte nuevo y destacó que se chatarrizarán más 220 unidades como parte de un proceso más grande de reordenamiento y mejora del servicio para ofrecer uno con mayor calidad.

Detalló que en el caso de la Ruta 1, también se retiran 32 unidades que prestaban servicio en los corredores de Eduardo Molina a Hospital General y de Manchuria a Metro Hidalgo, de Oceanía a Metro Revolución; en la ruta 22 se chatarrizarán también 87 unidades que operaban en los trayectos del Bordo de Xochiaca por Calle 6 Valerio Trujano, en el Centro Histórico y de Calle 7 a Valerio Trujano en el Centro, del Metro Zaragoza a Valerio Trujano Centro y de la colonia Voceadores a la Alameda Central.

Afirmó que se sustituirán por vehículos eléctricos nuevos y destacó que algunos ya están en funcionamiento –18 trolebuses sencillos y 26 articulados–, e informó que en Xochimilco se adquirieron 126 autobuses y 16 vagonetas, con el fin de reducir la sobreoferta en corredores de alta concentración.

“Con esta renovación se disminuyen las emisiones contaminantes y se pasa a dar un servicio de calidad. (…) Este proceso implica también un cambio de cultura importante para la prestación del servicio y creo que estamos cerrando un ciclo y estamos abriendo una nueva etapa para prestar el servicio con calidad, con eficiencia y con una cultura más profesionalizada.”, indicó el funcionario.

Asimismo, subrayó que la Jefa de Gobierno instruyó que se debe brindar un servicio profesional por medio de capacitación de operadores por medio de una escuela de conductores: “Sobre todo para mujeres, porque hemos encontrado que las mujeres en esta concepción también deben de ser protagonistas”, mencionó.

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, señaló la importancia de cambiar estas unidades de transporte para mejorar la movilidad, calidad y apariencia de la ciudad, además de beneficiar a los concesionarios que podrán tener una unidad de 20 a 30 años y familias enteras que usen el nuevo transporte.

“En Venustiano Carranza somos aliados precisamente de mejorar todo el transporte público y sobre todo apoyar, seguir apoyando el gobierno en la ciudad. (…) Y sabemos que rumbo al mundial, debemos tener las mejores condiciones porque la Ciudad de México se va a llevar la medalla, se va a llevar la copa de oro de la mejor atención que van a tener todos los que nos van a visitar, que sobre todo van a llegar aquí al aeropuerto”, expresó.