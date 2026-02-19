Avanza con éxito el pago del bimestre enero-febrero de la Beca Rita Cetina: SEP

A estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que avanza con éxito el pago de mil 900 pesos correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026 de la Beca Rita Cetina, dirigido a las familias cuyos hijos cursan preescolar, primaria y secundaria, y que ya se encontraban inscritas en ciclos escolares anteriores en este programa de apoyo impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; asimismo, informó que las familias con más de un alumno de secundaria inscrito recibirán 700 pesos por cada estudiante adicional.

Destacó que desde el 16 de febrero a la fecha ya recibieron el depósito las y los beneficiarios cuyos apellidos inician con las letras de la A hasta la F. Hoy 19, le corresponde a la letra G.

Asimismo, señaló que el 20 de febrero recibirán el depósito quienes tengan apellidos que comienzan con las letras H, I, J, K y L; el 23 de febrero corresponderá a la letra M; el 24, a las letras N, Ñ, O, P y Q; y el 25, a la letra R.

Indicó que el 26 de febrero se realizará el depósito a las familias de estudiantes cuyo apellido inicie con la letra S, mientras que el 27 de febrero corresponderá a las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Delgado Carrillo informó que del 16 al 27 de febrero estará abierto el registro en línea para las y los estudiantes que no cuenta con la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, a través del portal subes.becasbenitojuarez.gob.mx, e invitó a las y los estudiantes a realizar su solicitud en tiempo y forma.

Finalmente, detalló que para el trámite se requiere la CURP, número de celular, correo electrónico, Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y comprobante de domicilio; y, en caso de que la o el estudiante sea menor de edad, también la CURP, identificación oficial digitalizada, número de celular y correo electrónico de la madre, padre, tutora o tutor. Subrayó que este programa garantiza el acceso y permanencia de las y los jóvenes en la Educación Media Superior.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio César León Trujillo, comentó que la Beca Universal Rita Cetina está diseñada para acompañar a las y los estudiantes en una etapa clave de su formación, evitando que los factores económicos sean motivo de abandono escolar.

Asimismo, señaló que la SEP y la CNBB trabajan de manera coordinada para que los recursos lleguen de forma directa, transparente y sin intermediarios, asegurando que el apoyo cumpla con su objetivo social.

Informó que el monto acumulado permitirá a las familias cubrir gastos escolares esenciales, como útiles, transporte y materiales educativos, contribuyendo a mejores condiciones para el aprendizaje.

León Trujillo exhortó a madres, padres y tutores a mantenerse atentos a la información oficial y a verificar el depósito correspondiente en sus tarjetas durante el mes de febrero.