Publica FOVISSSTE en el DOF el Programa de Vivienda para la derechohabiencia

Impulso a la autoproducción

Se ampliará la oferta de vivienda barata y bien localizada a través de esquemas de construcción, adquisición y rehabilitación

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, a través del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa de Vivienda del FOVISSSTE para Personas Derechohabientes, cuyo objetivo es contribuir a que los trabajadores del Estado de menores ingresos tengan acceso al derecho a una vivienda adecuada.

Para lograr su objetivo, el Fondo, liderado por la vocal ejecutiva Jabnely Maldonado Meza, tendrá cuatro líneas de acción:

Construir una reserva de suelo para producción y autoproducción de vivienda.

Construir proyectos de vivienda nueva para atender la caída en la oferta de vivienda barata.

Adquirir vivienda para atender la oferta barata y responder de una manera más ágil a la demanda potencial.

Rehabilitar inmuebles para destinarlos a la oferta de vivienda barata.

Para la construcción de hogares nuevos, el Fondo podrá hacerlo en la reserva territorial del Programa de Vivienda para el Bienestar, a efecto de dar prioridad en aquellas zonas en las que haya un mayor número de personas derechohabientes.

FOVISSSTE también podrá producir vivienda mediante la rehabilitación de inmuebles existentes, incluidos aquellos que recupere, compre a terceros o sean adquiridos a través de convenios de colaboración.

Asimismo, el FOVISSSTE podrá lotificar predios donados o adquiridos para ofrecerlos en modelos de vivienda progresiva.

El Fondo también podrá adquirir vivienda en proceso de obra o ya terminada e incorporarla al Programa de Vivienda para el Bienestar.

Es importante señalar que el FOVISSSTE podrá poner en marcha mecanismos de adquisición para facilitar el financiamiento y reducir los costos asociados con la promoción e intermediación.

La meta del Fondo dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar es construir 100 mil hogares para los trabajadores al servicio del Estado que ganan hasta cuatro UMAs y que no cuentan con una vivienda propia.

“Durante el periodo 2025-2030 se destinarán al menos 60 mil millones de pesos a partir del arranque del Programa y se realizará una programación anual para establecer el gasto en cada periodo”, establece el documento publicado en el DOF.