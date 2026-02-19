Brinda el IMSS atención psicológicay activación física a pacientes que viven con diabetes

Programa de Atención Social a la Salud

En el Programa de Atención Social a la Salud del Centro de Seguridad Social Cuauhtémoc del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Teresa Cielo Domínguez encontró no solo atención psicológica, sino además un plan para ejercitarse, cocinar saludable, hacer yoga y tener una hora con el médico para conocer más sobre su diabetes y otros padecimientos a los que es propensa.

A sus 56 años de edad, y tras detectarle diabetes hace tres años, explicó que casi de forma inmediata la derivaron al Centro de Atención a la Diabetes del Seguro Social (CADIMSS) donde ahora mes con mes acude a consulta médica, recibe medición de glucosa y presión arterial, así como la revisión de sus pies, para prever el llamado pie diabético.

Además le practican revisión dental y oftalmológica, “es mucha la atención que recibo y eso me agrada”.

Recordó que como cajera en una tienda de autoservicio, un día comenzó a sentirse mareada, se iba del lado y sintió que podía caer. “Me asusté y fui al Seguro Social, enseguida me tomaron la glucosa del dedo y me dijeron ‘trae 198 de glucosa’ quedé en shock y dije: ¿cómo que traigo 198? Y ahí empezó todo”.

Indicó que al ser atendida por el médico familiar, le comentó que su padecimiento podía tener origen en la mala alimentación y la falta de descanso.

Después de recibir atención, el mismo médico determinó enviarla al Centro de Seguridad Social Cuauhtémoc para integrarla al Programa de Atención Social a la Salud (PASS).

“Con la diabetes piensa uno siempre en muerte, yo en mi caso pensé me voy a morir pronto. Tengo dos hijos y empecé a decirle a mi médico que no podía dormir y él enseguida me dijo, ¿sabes qué? Vas a asistir a un programa que se llama PASS a la Unidad Cuauhtémoc y creo que fue la mejor decisión, haberme mandado a este programa”.

Comentó que al integrarse a este programa sintió que era lo que había estado buscando, a recibir ayuda psicológica e integrarse a diversas actividades la llevó a sentirse bien con sus pensamientos y disminuir la ansiedad.

La señora Cielo Domínguez indicó que la empresa donde labora le brindó todo el apoyo para acudir a sus revisiones médicas. “En Recursos Humanos me dijeron: tienes que acudir a tu clínica a checarte”.

Reconoció que antes de padecer diabetes sus hábitos no eran saludables: “Me saltaba el desayuno, sobre todo, no comía bien, no tenía la disciplina de las verduras o ensaladas, tomaba refresco, café con azúcar, etcétera”. Sin embargo, con el PASS aprendió a comer diferente, desayuna a sus horas y las comidas las prepara en forma saludable con el aprendizaje en el taller de alimentación en enfermedades crónicas.

Señaló que como parte de las enseñanzas en el Seguro Social, aprendió a revisar su cuerpo y en particular sus pies, con la finalidad de evitar el llamado pie diabético. “A veces nosotros no nos checamos el pie o no tenemos la costumbre, como que los pies los dejamos al último, pero sí hay que checarnos los pies, que no tengan alguna herida”.

Explicó que aunque no tiene complicaciones con la enfermedad, en el momento en que se siente un poco mal acude de inmediato a su Unidad de Medicina Familiar para saber qué pasa con su cuerpo y con su glucosa.

Como paciente que vive con diabetes, la señora Teresa Cielo exhortó a la población para realizar sus revisiones médicas y no confiarse, “porque a veces pensamos que a nosotros no nos va a pasar”.

Recomendó a quienes ya tienen la enfermedad que soliciten la referencia al Programa de Atención Social a la Salud para que puedan participar en las actividades que allí se tienen y con ello puedan mantener sus rutinas de ejercicio, aprender a alimentarse sanamente y que se integren a los cursos y talleres de los Centros de Seguridad Social, a fin de lograr un estilo de vida saludable y tener esperanza y calidad de vida.