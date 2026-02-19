Sylvia Pasquel y Alberto Estrella desatan pasiones, secretos y tensión en “La Profesora”

Sobre la familia y el sentido de la vida.

Llegan al Majestic Forum Cultural con una obra de comedia, romance y reflexión

Por Arturo Arellano

“La Profesora” promete darle al público una noche de emociones intensas, romance prohibido y verdades que sacudirán el Majestic Forum Cultural. La reconocida primera actriz Sylvia Pasquel y el destacado actor Alberto Estrella dan vida a una historia que explora los límites del amor, la soledad, el deseo de educar a los hijos y las decisiones que pueden cambiarlo todo. La cita será el próximo 21 de febrero a las 18:00 horas, en un montaje que, de acuerdo con sus protagonistas, está pensada para conectar con espectadores de todas las generaciones.​

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Sylvia Pasquel expresa: “llevamos haciéndola desde el año pasado, esta obra llegó a nuestras manos y ha sido lo máximo porque nos ha permitido a Alberto y a mí trabajar juntos, la obra tiene todos los ingredientes para gustarle al público de todas las edades”. La actriz define la puesta en escena como “comedia de situaciones, te caen muchos veintes, se habla de la jubilación, la diversidad, el amor, que muchas veces los padres quieren ayudar a sus hijos y no saben cómo hacerlo”. Actual y tierna, añade, “con partes románticas, los profesores salen fascinados y la gente joven también”.

Pasquel subraya que la obra “habla de la importancia de aprender a leer, del hábito de la lectura”. Desde su mirada, el texto también se adentra en la etapa de retiro de los docentes: “para un profesor la jubilación debe ser horrible, no tienen una actividad, no saben qué hacer con su 24/7, pues de estar calificando, lidiando con los chamacos, a de repente quedarse sin nada es un tema”. El personaje que interpreta Alberto Estrella, asegura, genera enorme empatía: “el personaje que hace Alberto les cae muy bien, se va soltando”.

Sobre su propia carrera, Sylvia Pasquel reconoce que se guía por la intuición: “tengo la suerte de que no ando eligiendo los proyectos, me llegan, pocas veces he buscado una obra de teatro, me llegan, me buscan directamente, pocas veces rechazo algo, y después me entero que no les fue bien o que los iban a estafar, me he librado de dos que tres. También me entero de otras que te llevan de gira y ya no les pagan, a nosotros nos ha pasado, pero poco”. Y remata con una frase que la define: “como buena vibrana, confío en mis vibras”.

Hoy, afirma, prioriza el equilibrio entre trabajo y vida personal: “realmente creo que lo importante es que se viva como las cosas se van presentando, ya no me la paso trabajando día y noche, no estamos todos los días, a veces 4 o 5 días o 2, pero es para tener tiempo, para estar relajada y con la posibilidad de tomar programas o películas, algo corto”. El éxito de “La Profesora” ya despierta interés fuera del país: “nos quieren llevar a Estados Unidos, a Perú con la obra de teatro, gracias a que nos han visto en telenovelas”.

La logística del montaje facilita esas giras, explica la actriz: “Alberto maneja muy bien ese rollo de los artes y de instituciones culturales, se ha conectado muy bien, hace cosas interesantes, eso nos impulsa a llegar a viajar a algunos sitios. No es difícil, porque la escenografía son unos cubos, son tres técnicos y nosotros dos”. Además, adelanta que seguirá muy activa en los escenarios: “haré una temporada con otra obra de teatro”. Para ella, “La Profesora” no solo es una obra de teatro, “es una experiencia emocional que confronta, conmueve y deja huella”.

