Paulo Londra anuncia gira por México

EL LEÓN CORDOBÉS VOLVERÁ A RUGIR EN MÉXICO CON UNA SERIE DE CONCIERTOS POR ALGUNAS CIUDADES DEL PAÍS

Después de que el año pasado conquistara distintos escenarios del país, entre ellos el Palacio de los Deportes con dos fechas totalmente abarrotadas, el cantante y rapero argentino, Paulo Londra, confirma nuevas presentaciones en México, ¡y no te las puedes perder!

Con éxitos que han marcado una generación como “Nena Maldición”, “Adán y Eva”, “Por Eso Vine” y “Cuando Te Besé”, Paulo Londra promete noches llenas de emoción, energía y una puesta en escena al nivel de su esperado regreso en México. Además, en su repertorio escucharemos los últimos lanzamientos del artista como “1%” con Eladio Carrión, “NANAENA”, “Mujer Maravilla”, “Flashbacks CROSSOVER #9” con Big One y Wisin y “Ramen Para Dos”, que han reafirmado su posición como uno de los artistas más influyentes de Argentina.

El originario de Córdoba, encontró su lugar en las competencias de freestyle argentinas. Una de las batallas memorables fue la de 2017 contra Duki en El Quinto Escalón, la cual marcó un momento clave para el ascenso de la nueva generación del trap argentino. Ese mismo año fue parteaguas de su carrera musical. Una de las canciones que lo posicionó en las listas de popularidad fue “Condenado Para El Millón” y más tarde lanzó “Nena Maldición” ft. Lenny Tavárez, “Chica Paranormal” y “Adán y Eva”, singles que se han convertido en himnos imperdibles en sus conciertos.

En 2019 salió a la luz su primer álbum debut Homerun, que albergó otras canciones que se sumaron a los éxitos de Londra: “Dímelo” con más de 334 millones de reproducciones, “Tal vez” con más de 1,350 millones de reproducciones y “Por Eso Vine”, con más de 360 millones de reproducciones en YouTube.

Ocesafact: La canción “The World Is Yours To Take” de Paulo Londra y Lil Baby, formó parte de la banda sonora oficial de la Copa del Mundo de Qatar en 2022, año en que la Selección de Argentina ganó el mundial.

Después de un periodo de inactividad, en 2022 llegó Back To The Game a los oídos de sus fanáticos que llevaban tiempo pidiendo música nueva del argentino. Este álbum contó con colaboraciones de alto nivel como con Travis Baker (baterista de Blink-182), Duki, Feid, Ed Sheeran y LIT Killah. Posteriormente, después de lanzamientos de sencillos, en 2025 se estrenó el EP Versus, donde se puede apreciar el regreso a las raíces del rapero. Utilizó tintes del trap, hip hop y música urbana, además de que el concepto es la lucha contra él mismo, incluso menciona que lo define como “Paulo versus Lyrics”, como referencia a su alter ego, lo que lo llevó a crear barras más crudas y letras profundas.

Paulo Londra ha triunfado en sus visitas a México y en esta ocasión, va a rugir en estados donde no se ha presentado anteriormente. Forma parte de los “leones con flow” que acompañarán a Paulo Londra en esta serie de conciertos. Adquiere tus boletos en la Preventa Banamex el 19 de febrero a través de E-Ticket, y la Venta General estará disponible un día después.