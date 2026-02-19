Pensiones de 94,000 jubilados serían impactadas con reforma de CSP





Alistan iniciativa contra burocracia dorada

Ex altos mandos ya no podrán exceder los 70 mil pesos al mes; calculan ahorro de 5 mil mdp

La reforma que alista la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al artículo 127 de la reforma constitucional para eliminar las pensiones exorbitantes de ex trabajadores de confianza de entidades públicas, impactaría directamente a más de 94,000 personas jubiladas en seis empresas y entidades del Estado que concentran los casos con montos más elevados.

De aprobarse, las pensiones de ex funcionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la titular del ejecutivo Federal; es decir, 70 mil pesos, por lo que se prevé que habría un ahorro de 5 mil millones de pesos.

Estas seis entidades acumulan padrones de jubilados del régimen de confianza -es decir, exdirectivos y altos mandos- con pensiones que en, numerosos casos, superan incluso el salario de la titular del Ejecutivo federal, según la información presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

El padrón de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación cuenta con un total de 14 mil 73 ex trabajadores, por los cuales se paga un monto anualizado de 28 mil 74 millones de pesos. En LyFC, 9 mil 457 ex funcionarios reciben pensiones de 100 mil a 1 millón de pesos desde hace 16 años, incluso antes de la liquidación de la entidad.

En Petróleos Mexicanos hay 544 pensionados que reciben montos superiores a las percepciones de la Presidenta, por un monto de mil 827 millones de pesos anuales.

En 618 casos, cada pensión supera el monto anual bruto de las percepciones asignadas al director general de la empresa y mil 96 casos donde cada pensión supera el monto anual bruto del máximo establecido en el tabulador salarial vigente de Pemex. Sus pensionados reciben en promedio hasta 39 veces más que el promedio nacional.

En Comisión Federal de Electricidad (CFE) 2 mil 199 personas pensionadas reciben montos superiores a las percepciones netas de la presidenta por un monto de cuatro mil 496 millones de pesos anuales.

Buenrostro explicó que 45 mil 680 casos superan el monto de la pensión mas alta del ISSSTE de 35 mil 193 pesos, y 8 mil 157 casos están por encima del monto de la pensión mas alta del IMSS de 89 mil 685 pesos.

Abundó que nueve pensionadas de Nafin reciben montos superiores también a la percepción neta de la titular del Ejecutivo por 16 millones de pesos anuales. Lo mismo, 19 personas pensionadas de Banobras por un monto 37 millones de pesos anuales, en tanto que en Bancomext son 22 personas por 45 millones de pesos anuales.

Problema real del sistema pensionario es falta de solvencia

Por su parte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) consideró que, más allá de un combate a las pensiones exorbitantes en ciertas dependencias, el verdadero problema del sistema pensionario mexicano es su falta de solvencia y la insuficiencia de recursos para pagarlo.

Al respecto, el vocero del IMCP, Rolando Silva, aseguró que el problema de pensiones de México es mucho más complejo que lo que se pretende combatir con esta iniciativa.

«Técnicamente es mucho más complejo que una iniciativa, deberíamos de estar hablando de solvencia y esa solvencia se genera con el paso del tiempo», enfatizó Rolando Silva.

Mencionó que con factores como el envejecimiento poblacional de México, la mayor esperanza de vida y la implementación de tecnología en el sector laboral, la idea de que cada persona recibirá una pensión al término de su vida productiva sin necesidad de trabajar en su vejez, prácticamente se ha convertido en algo imposible.

«Es muy probable que no tengamos un sistema pensionario (en el futuro). Y por lo tanto más que una iniciativa, tendríamos que estar hablando de los recursos que se necesitan para poder hacer frente a esta obligación. Es casi obvio que habrá que replantear el concepto de vejez», comentó.

Sin sustento el tope de 70,000 pesos al mes

En tanto que Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), afirmó que el tope que se pretende fijar en la reforma, de la mitad del salario de la presidenta Sheinbaum (70,000 pesos al mes), es poco serio y hasta riesgoso.

“Debería hacerse una revisión de cuánto contribuyeron a su pensión estos exfuncionarios y cuánto están recibiendo de pensión, y a partir de eso, hacer un ajuste, no sólo toparse a 70,000 pesos sin ningún sustento técnico porque incluso una pensión de esa magnitud sigue siendo muy alta respecto al promedio”, dijo Macías.

Por otro lado, Macías consideró que si bien los 5,000 millones de pesos que se estiman de ahorros con la reforma representan caso nada del pasivo pensionario del país, en realidad dichos recursos “no son nada despreciables” y bien se podrían usar en otros rubros como educación o sistema de cuidados.

Dijo que si bien la reforma anunciada este miércoles es un paso en la dirección correcta, en realidad la crisis pensionaria en nuestro país es mucho más compleja que los excesos que hay en algunas dependencias federales.

¿En qué consiste la reforma?

La presidenta Sheinbaum anunció que el próximo lunes 23 de febrero enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% del salario de la Presidenta, es decir, alrededor de 70,000 pesos al mes.

La única excepción sería para las pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo.

Además de que la reforma no tocará las pensiones de aquellos trabajadores sindicalizados con contrato colectivo de trabajo.

La presidenta Sheinbaum estimó que con esta reforma se podrían ahorrar alrededor de 5,000 millones de pesos, los cuales se destinarán a Programas del Bienestar.