La UAEMéx fortalece la cultura de la legalidad con presencia constante en espacios académicos

A través de la Consejería Jurídica Universitaria, la institución puso en marcha un programa de atención para orientar y acompañar a su comunidad en materia jurídica

Toluca, Méx.- Con el propósito de fortalecer el bienestar, la confianza y la cultura de la legalidad entre su comunidad, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) puso en marcha el Programa de Visitas a Espacios Académicos para Fortalecer la Responsabilidad Universitaria y la Cultura de la Legalidad, iniciativa impulsada por la Consejería Jurídica Universitaria.

El programa tiene como objetivo escuchar, orientar y acompañar a estudiantes, personal académico y administrativo en la atención de dudas, inquietudes y problemáticas de carácter jurídico, mediante una estrategia de cercanía que privilegia la prevención y la atención oportuna.

La Consejera Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, explicó que esta acción contempla recorridos por los distintos espacios académicos de la institución, acompañada por profesionales del derecho adscritos a las direcciones de Consultoría Jurídica y de Responsabilidad Universitaria. Con ello, se busca fortalecer los vínculos con la comunidad universitaria y consolidar una atención cercana, humana y basada en la confianza.

Destacó que esta estrategia se encuentra alineada con el compromiso de legalidad y transformación institucional impulsado por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, orientado a construir una universidad más justa, transparente y socialmente responsable.

“Queremos fortalecer la cultura de la legalidad a partir de una escucha activa y una atención inmediata hacia la comunidad. La legalidad no se construye desde el escritorio; se construye acercándonos a cada integrante de la Universidad y actuando con responsabilidad social”, subrayó Sales Sánchez.

A través de conferencias, mesas de asesoría y espacios de denuncia, la Consejería Jurídica Universitaria brindará atención directa y oportuna, con el fin de fortalecer el marco normativo que regula la vida universitaria y garantizar el respeto a los derechos humanos y universitarios.

Asimismo, la consejera enfatizó que uno de los ejes centrales del programa es asegurar que cualquier integrante de la comunidad tenga acceso a mecanismos de orientación y defensa ante posibles vulneraciones a sus derechos. “Buscamos que ninguna situación quede impune y que la cultura de la legalidad esté verdaderamente al alcance de todas y todos”, afirmó.

El Programa de Visitas contempla recorridos por los 11 planteles de la Escuela Preparatoria, nueve Centros Universitarios, 11 espacios académicos, así como los campus “El Rosedal”, “El Cerrillo” y “Los Uribe”, además de los espacios académicos ubicados en Zinacantepec.

De igual manera, se contará con la participación de personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, que incorporará de manera transversal la perspectiva de género en la atención de las principales consultas y problemáticas.

El cronograma de actividades será difundido a través de las redes sociales institucionales. Esta estrategia tendrá carácter permanente durante la actual administración universitaria y se ajustará a las necesidades de cada espacio académico, con un seguimiento puntual de las problemáticas detectadas y la implementación de soluciones orientadas a consolidar espacios universitarios libres de violencia y discriminación.

“Queremos que sepan que la Consejería Jurídica Universitaria está para los universitarios, es de la comunidad y siempre contará con su respaldo”, concluyó Evangelina Sales Sánchez.