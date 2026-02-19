Gestión e Innovación Turística, una licenciatura con visión global

Tenancingo, Méx.- El turismo es una actividad esencial para la economía nacional e internacional, por lo que resulta indispensable contar con profesionistas altamente capacitados que fortalezcan su desarrollo y consoliden a México como una potencia mundial en este sector, destacó Alejandra Patricia Ceballos Mejía, coordinadora de la Licenciatura en Gestión e Innovación Turística del Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Explicó que este programa académico tiene sus orígenes en la Licenciatura en Turismo, incorporada al espacio universitario desde 2003, y que en 2024 fue reestructurada para adoptar su actual denominación, lo que permitió actualizar su plan de estudios y responder a las nuevas necesidades sociales, económicas y turísticas del país.

Detalló que la licenciatura tiene una duración de cuatro años de formación académica, además de un semestre destinado a la realización de estancias profesionales en empresas y espacios del sector turístico, lo que favorece la vinculación directa con el campo laboral.

Durante su formación en el Centro Universitario, el estudiantado cursa unidades de aprendizaje en áreas como administración, economía, sustentabilidad, turismo de aventura, hospitalidad, servicio de alimentos y bebidas, atención al turista, así como una sólida preparación en idiomas, principalmente inglés y francés.

Asimismo, el programa contempla prácticas de campo guiadas por docentes especializados, que se desarrollan en distintos estados del país con el objetivo de que las y los estudiantes tengan un acercamiento directo a la riqueza cultural, natural y turística de México.

Alejandra Ceballos subrayó que la licenciatura ofrece amplias oportunidades de inserción laboral, ya que sus egresadas y egresados se desempeñan tanto en el sector público como en el privado. “La comunidad egresada ha tenido gran éxito profesional, por ejemplo, en cadenas hoteleras de primer nivel o en puestos directivos a nivel regional, estatal e incluso nacional”, afirmó.

Añadió que el programa brinda importantes oportunidades de crecimiento personal y profesional, al permitir viajar, conocer distintos contextos y adquirir una formación integral.

Destacó que el Centro Universitario UAEM Tenancingo se encuentra en una zona turística estratégica y cuenta con una planta docente altamente especializada, además de un hotel escuela que fortalece el aprendizaje práctico del estudiantado.

De esta manera, la Licenciatura en Gestión e Innovación Turística contribuye a consolidar a la Universidad Autónoma del Estado de México como una institución de vanguardia educativa, comprometida con la formación de profesionistas capaces de responder a los retos contemporáneos y de impulsar el bienestar económico y turístico del país.

“Si son apasionadas y apasionados de la cultura, de viajar y de conocer la riqueza de nuestros entornos y de otros países, esta licenciatura es para ustedes. Les invitamos a conocer más sobre este programa y la amplia oferta educativa del Centro Universitario UAEM Tenancingo para que formen parte de nuestra UAEMéx”, concluyó.