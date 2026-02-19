¿Al fin un verdadero acto de justicia de la 4T?

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

La noticia lanzada en medio de la crisis de divisiones y pleitos dentro de la 4T, por primera vez en mucho tiempo se llevó todos los titulares en México: la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Senado una iniciativa para moderar hasta en 70 mil pesos mensuales las pensiones de 6 mil 297 ex funcionarios federales que integran la burocracia de Vip’s del régimen.

¿Cree usted que dejarles 70 mil pesos es todavía mucho para una pensión mensual?

La verdad es que aun cuando 70 mil pesos es una super pensión para el promedio de los otros casi 18 millones o más de pensionados del IMSS, del ISSSTE y Bienestar en el país, no es tanto si vemos que la iniciativa de Sheinbaum le pegará a unos burócratas super privilegiados a los que algunos de ellos hoy reciben más de un millón de pesos mensuales de gratificación.

La iniciativa indica que en la CFE hay 2 mil 199 jubilados que ingresan mensualmente más de lo que gana la Presidenta y que en conjunto suma 4 mil 500 millones de pesos al año.

Eso significa que cada uno de ellos recibe un promedio de 2 millones 50 mil pesos al año.

En Pemex, a su vez, existen 544 pensionados con ingresos mensuales mayores que los de Sheinbaum para sumar una erogación de mil 827 millones de pesos anuales lo que significa que cada uno recibe en promedio 3 millones 400 mil pesos anuales.

En la nómina de pensionados de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro aparecen 14 mil ex trabajadores de confianza que reciben pensiones que rebasan los 27 mil millones de pesos anuales, eso los deja con 2 millones al año para cada uno de ellos.

Para ser más precisos, es en esta nómina (67%) donde se localizan pensionados de a millón hasta los 100 mil pesos mensuales para sumar 3 mil 504 jubilados que ingresan más del sueldo presidencial.

En la exposición de motivos de esta iniciativa, se indica que existen 9 pensionados en Nacional Financiera, 19 en Banobras y 22 en Bancomext -50 en total en estas 3 instituciones-, que suman los 2 mil 438 millones de pesos anuales para dejarle a cada uno de ellos un ingreso anual promedio de casi ¡50 millones de pesos!

De aprobarse esta iniciativa, ninguno de todos los anteriores obtendrá más del 50% de lo que ingresa mensualmente la presidenta Claudia Sheinbaum o sea 70 mil pesos mensuales.

Quedan algunos privilegiados

En este intento por moderar pensiones en el sector público, quedan sin embargo algunos privilegiados.

La reforma a estas estas pensiones no afectarán a actuales ni ex ministros de la Suprema Corte.

“Los actuales ministros, su pensión es la del ISSSTE, los de ahorita. Los anteriores, no quedó incluida en la reforma al Poder Judicial, entonces ya no quisimos incluirlo, porque ahí se quedó esa reforma”, indicó la jefa del Jurídico Esthela Damián.

Así, esta iniciativa no toca las actuales pensiones de ex ministros cercanos a la 4T como la diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, o el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

Una iniciativa que sin duda llevará apoyos y vitaminas a la mandataria en un momento en que todo lo interno y lo externo le hace agua a su proyecto de Gobierno, un proyecto infectado por fuertes denuncias de corrupción y de vinculaciones con el narco y crimen organizado, denuncias que brotan en el libro de Julio Scherer Jr y el periodista Jorge Fernández Menéndez y la grabación entre los mandos marinos superiores del sexenio de AMLO que evidencia que miles de millones de pesos del huachicol fiscal fueron a dar a Morena para sus campañas electorales.

Legisladores de Morena se atrincheran

Bajo la batuta del muy experimentado coordinador y negociador parlamentario Ricardo Monreal, la bancada de Morena tuvo ayer una encerrona en la que se informó a sus diputados que el martes próximo llegará al Congreso la incierta y muy cuestionada iniciativa de reforma electoral de Claudia Sheinbaum, que en realidad es la de Andrés Manuel López Obrador de hace al menos unos 3 años.

En su encuentro los diputados de Morena acordaron por “unanimidad” darle todos sus votos “e intentar convencer a sus aliados del PT y Verde a hacer lo mismo”.

“No conocemos la iniciativa y todo lo que se ha dicho y filtrado son especulaciones… la única que sabe del alcance de esa reforma es la Presidenta de la República”, afirmó el zacatecano.

-¿Esto quiere decir que no está amarrada esta iniciativa?, se le preguntó.

“… no, no hay que excluir a nadie. Yo insisto en que hay que hacer un esfuerzo por convencerlos. La política es eso, no hay que cansarse y mientras no llegue la propuesta no sabemos cómo van a reaccionar.

“Es mejor esperar la propuesta y ya veremos cómo construir los acuerdos”, indicó Monreal respecto de las reticencias mostradas por sus aliados PT y Verde.

De estas reticencias, desacuerdos con PT y Verde, Monreal los recalificó como: “un desacuerdo legislativo temporal, que no pone en riesgo la alianza electoral Morena, PT y PV al 27 y el 30… es un desacuerdo legislativo temporal”, insistió para eludir que existe una ruptura en la coalición oficialista.

¿Cómo la ve usted?

