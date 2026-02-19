Focos rojos en Edomex

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Durante nueve largas décadas el PRI y sus antecesores tuvieron el control del Estado de México y de las principales posiciones políticas.

A ello contribuyó en gran forma el llamado Grupo Atlacomulco creado por el mítico Isidro Fabela y reforzado por Carlos Hank González, que mantuvo la unidad en torno a la figura del momento.

Otra figura destacada fue la de Alfredo del Mazo Vélez, cuyos descendientes del mismo nombre (hijo y nieto) gobernaron dicha entidad.

Fue precisamente Alfredo del Mazo tercero, el que rindió la plaza ante Morena, el partido preponderante y cuyos militantes comienzan a fragmentar la franquicia.

Delfina Gómez Álvarez ganó en su segundo intento para gobernar la entidad, ya que en una participación anterior había perdido en unos comicios muy cuestionados ante Alfredo del Mazo tercero y con la complicidad de altos mandos del PRI y hasta de su candidata, Alejandra del Moral, Delfina pudo ganar.

Claro que a favor de Delfina estuvo el grupo Texcoco que en aquel entonces encabezaba el senador Higinio Martínez y cuyos principales exponentes eran el mismo Higinio, Delfina y Horacio Duarte, curiosamente los tres ex alcaldes de Texcoco.

Tan solo llegaron al poder, en septiembre de 2023, el Grupo Texcoco mostró fisuras y el recién nombrado secretario de Gobierno, Horacio Duarte, afianzó su poder.

De esa forma, Francisco Vázquez uno de los eslabones más débiles, fue designado coordinador de la diputación local, donde ha realizado un buen trabajo.

Sin embargo, las diferencias entre Higinio y Horacio se encuentran evidenciadas una y otra vez.

Ahora tocó el turno a Vázquez mostrar la fragilidad que tiene, cuando el senador Higinio Martínez mostró fotografías del disfrute que tuvo el diputado y su familia (esposa y dos hijos) durante el evento del Super Bowl, que tuvo como animación la presencia de Bad Bunny, considerado un gasto alejado de la prédica presidencial que pide a sus súbditos humildad y vivir en la justa medianía. Las diferencias entre el senador Higinio y Duarte, reflejan el alejamiento de uno y otro y la exhibición de uno de los cercanos al secretario de Gobierno.

Pero con Delfina también mantiene frialdad, el senador y creador del grupo Texcoco.

La senadora Mariela Gutiérrez llevó de la mano a ser alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, con la que ahora sostiene un duelo de acusaciones. Mariela fue alcaldesa por seis años y ganó la senaduría y Rosi era su fiel colaboradora.

En Huixquilucan se da una cerrada lucha entre la diputada federal Claudia Sánchez (Verde) y la diputada local morenista Jeniffer González.

La cercanía de los comicios locales del año próximo anima a muchos simpatizantes de la 4T a mostrar sus intenciones de competir por una alcaldía.

El secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, busca ansiosamente el gobierno de Tlaxcala, aunque en las mediciones aparece muy abajo.

Las alcaldías de Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán, Neza, Ecatepec, Atizapán y Toluca, son las más buscadas entre una militancia ávida de poder y dinero.

Ya hay entusiastas que buscan animar a Marx Arriaga para que compita por la alcaldía de Texcoco y aproveche la efímera fama ganada en su paso por la SEP.

