Bruno Bichir subraya la importancia de democratizar la cultura y el cine

Celebra los incentivos al cine anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum

Además, afirma que “El Foro Shakespeare sigue dando la batalla”

Por Gloria CARPIO

Bruno Bichir defiende al Foro Shakespeare y celebra los nuevos incentivos al cine independiente anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que se asume “oficialmente desempleado” y en busca de proyectos afines a su visión artística.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Bruno Bichir celebró los incentivos al cine anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pide vigilar muy de cerca las reglas y la aplicación de los recursos.

​

Desde su experiencia al frente del Foro Shakespeare, uno de los bastiones del teatro independiente en la Ciudad de México, insiste en que la prioridad debe ser fortalecer los espacios culturales autónomos y la democratización del quehacer cinematográfico.

​

Al preguntarle por los proyectos cinematográficos que tiene en puerta, Bruno Bichir no duda en admitir que ideas no le faltan: “Muchas ideas, luego uno peca de mentirosote porque luego no se hacen, pero en el escritorio hay mucho, por hacer y muchos proyectos que se están gestando, que están enfilados, que están por salir. Hay muchos proyectos, no nada más míos, pues de todos los que estamos tratando de hacer una industria de la cinematografía”, añade, subrayando que su apuesta está ligada a una visión colectiva del cine nacional.

Con humor y franqueza, el actor reconoce su situación laboral actual: “Ahora, ahora estoy oficialmente desempleado, pero en casa tengo mucho, mucho trabajo del que no pagan.”

Sheinbaum, los incentivos y la vigilancia ciudadana

Bruno Bichir forma parte de la comunidad cinematográfica que durante años ha impulsado la creación de estímulos y políticas públicas para la producción audiovisual nacional.​

​

Cuestionado sobre los incentivos al cine anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum, responde sin titubeos: “Feliz, feliz. No, yo estoy orgulloso de nuestra presidenta y de su equipo, muy, muy orgulloso, pero hay que estar muy atento de cómo se van dando las las eh reglamentaciones y todas las circunstancias.” En su reflexión, el actor insiste en que el entusiasmo debe ir acompañado de supervisión social sobre la letra chiquita de las reglas y su aplicación: para él, la clave está en que los apoyos públicos lleguen realmente a las y los creadores independientes. Su postura se enlaza con una preocupación central: que las políticas culturales no se queden en el discurso, sino que se conviertan en herramientas efectivas para una industria cinematográfica más diversa y equitativa.​

Foro Shakespeare: bastión del teatro independiente

Cuando se le pregunta “¿qué pasó con el Foro Shakespeare?”, Bichir responde con una metáfora mecánica que resume la resistencia del espacio: “sigue dando la batalla y todavía seguimos pasando aceite, pero sigue la batalla y hay mucho que avanzar.”

​

El actor explica que “en la Constitución de la Ciudad de México hay muchos caminos para el fortalecimiento de los espacios independientes, pero hay que consolidar esos esos logros y hay que vigilarlos, reglamentarlos, empujarlos y hay que estar alerta y luchar todos los días.”​

El Foro Shakespeare, fundado en los años ochenta como un espacio alternativo y sin fines de lucro, se consolidó con el tiempo como uno de los centros neurálgicos del teatro independiente en la Ciudad de México. Durante décadas ha albergado propuestas de alto riesgo creativo y proyectos de impacto social.

Bajo la administración de figuras como Bruno Bichir e Itari Marta, el recinto ganó un perfil multicultural y se volvió un escaparate para dramaturgias, direcciones y actuaciones que no encontraban cabida en los circuitos comerciales. Pese a los constantes amagos de cierre y a los conflictos por los predios donde se ubica, el Foro Shakespeare se ha mantenido como “estandarte del teatro independiente en México”.

Democratizar la cultura y el cine

Interpelado sobre la lucha por los espacios culturales, Bichir reconoce que su defensa del Foro Shakespeare es compartida: “Sí, sí. No soy el único, mucha gente, aquí lo más importante de esta, no me zafo, pero sumo al tema.”

​

Desde ahí enlaza su experiencia con el anuncio de incentivos al cine y lleva la discusión a un plano más amplio: “Lo más importante de lo que acabamos de escuchar es la democratización de la cultura y de la cinematografía y del apoyo al quehacer independiente. Eso es desde mi punto de vista lo más importante, que no quede en unos cuantos.”

El actor insiste en la necesidad de una vigilancia permanente: “Entonces hay que estar alertas para que eso suceda. Porque en el caminito pasan muchas cosas y hay que estar muy alerta. Hay muchas instancias, hay mucha gente, gobiernos van, gobiernos vienen, entonces y los que nos quedamos somos nosotros, tú, toda la gente. ¿Cómo le hacemos para que eso se fortalezca y continúe ya llegue a todo el mundo?”, cuestiona, colocando la responsabilidad también en la ciudadanía y la comunidad cultural.

​

Bruno Bichir Nájera nació en la Ciudad de México el 6 de octubre de 1967 y pertenece a una de las familias actorales más reconocidas del país, hijo de los actores Alejandro Bichir y Maricruz Nájera y hermano de Demián y Odiseo Bichir. Ha construido una carrera que abarca teatro, cine, televisión y doblaje, con participaciones en filmes clave del cine mexicano contemporáneo como “Rojo amanecer”, “El patrullero”, “El callejón de los milagros” y “Principio y fin”. También ha destacado en el doblaje con personajes como Toto en “Una película de huevos” y la voz de Kenai en “Tierra de osos”, y ha sido reconocido como uno de los principales impulsores del Foro Shakespeare, pieza clave del teatro independiente en México.