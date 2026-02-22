Nueva ilusión

DE FRENTE Y DE PERFIL RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

Por lo pronto es una quimera, a la que algunos quieren ver como tabla salvadora de los males creados por la cuarta transformación.

Se trata de la nueva agrupación política, nacida bajo el nombre de Somos MX, la que pondrá toda su argumentación en manos de un Instituto Federal Electoral, que deberá analizar si la petición cubrió con todos los requisitos necesarios para darles el registro como partido político.

De ser así, el nuevo partido participará en los comicios federales de 2027, aunque en esta ocasión lo hará solo y tendrá que alcanzar, como mínimo, el tres por ciento de la votación total.

Sin embargo, ellos ya anunciaron que en 2030 estarán peleando y, en su caso, ganando la Presidencia de la República, algo que solamente lo ha conseguido, hasta ahora, Morena

Entre sus propósitos y postulados se encuentra rescatar la vida institucional del país, «la que se encuentra corroída por años de tenaz autoritarismo».

El nuevo partido político arroja muchas sospechas sobre su rumbo, principalmente por estar conformado desde la dirigencia nacional por experredistas, ya que Guadalupe Acosta Naranjo, ex líder del Partido de la Revolución Democrática, llevando como secretaria general a Cecilia Soto, ex de todos los partidos, así como otros miembros destacados de ese partido también se integran al que será nuevo organismo político.

Hay de todo en la viña del Señor y pareciera una réplica del Movimiento de Regeneración Nacional, jalando militancia de todos lados ya que además de los también sacaron algunos destacados profesionistas alejados de la actividad política como el ahora ex priista Diego Valadés y el experredista Ignacio Morales Lechuga.

La familia Clouthier pierde a dos de sus miembros, Manuel y su cuñado Heriberto Félix Guerra (ex panista), además de Gustavo Madero, ex dirigente nacional de ese partido y Ernesto Ruffo, primer gobernador de oposición que ganó Baja California en 1989.

Se suman intelectuales como Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda y Francisco Valdés Ugalde, Lorenzo Córdova, académicos y luchadoras sociales María Amparo Casar, María Elena Morera, la madre buscadora Cecilia Flores.

También un grupo de ex ministros de la Corte se suman a ese esfuerzo como Javier Laynez, Margarita Ríos, José Ramón Cossío, entre otros.

Morenistas hay pocos como Nancy de la Sierra

Opinólogos hay muchos, lo que no se sabe es quienes buscarán el voto y si muchos de estos personajes estarán esperando cachar una plurinominal desde la comodidad de su mullido sillón.

Será consideran algunos como todos los partidos que buscan el poder solamente y con carencia de mensajes para los jóvenes.

…………………

Un operativo de las fuerzas federales dejó como saldo la muerte de Nemesio Oceguera Cervantes «El Mencho», en Talpa Jalisco… El gobernador de Tabasco, situado como uno de los tres peor calificados por sus gobernados, jugó en la semana a las escondidas, ya que nadie sabía de él que se encontraba internado en el hospital de la familia de su secretario de Salud, aquejado por un mal. No se sabe por qué no acudió a un hospital de los gubernamentales… Puebla sigue sacudida por la violencia, ahora fue una pareja de profesionistas la que primero fue dada por desaparecida y luego encontrada asesinada. El gobernador Alejandro Armenta, simplemente no encuentra la forma de contener la violencia.

