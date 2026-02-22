Ivonne Montero, Lis Vega, y Alfredo Adame son “Dramas y Caballeros”

En el manual de un infiel

Una “dramedy” de cabaret con humor sarcástico, sensualidad y mucha provocación

Por: Asael Grande

Llega al teatro la puesta en escena “Dramas y Caballeros”, la cual reunirá por vez primera a tres explosivas figuras del espectáculo: Ivonne Montero, Lis Vega y Alfredo Adame.

“Dramas y Caballeros: El manual de un infiel” es justamente una “dramedy” de cabaret que, con humor sarcástico, sensualidad y mucha provocación desnuda las complejidades de la vida en pareja, la infidelidad y el miedo a la soledad. Esta puesta ventila las relaciones íntimas de tres personajes atrapados en un triángulo amoroso que, aparentemente, viven un tórrido romance, pero en realidad es uno de los juegos más antiguos y universales.

“Es una deliciosa comedia que se llama ‘Dramas y Caballeros’, una comedia ligera, seductora, no es de pastelazos, no es comedia franca como tal, sino que tiene un mensaje muy importante, que tiene contenido para que la gente la pueda digerir, y creemos que estará de acuerdo; la obra, es de un actor venezolano, ha sido adaptada por Ricardo Ortega, nuestro productor, con la dirección de Checho Alazcuaga, y la vamos a presentar en Marketeatro, que es un teatro en la colonia Roma, es una comedia que la gente le va a gustar por deliciosa, es la historia de un ‘padrote’, que está casado con una vedette de un centro nocturno, y es amante de otra vedette, y ellas discrepan, pelean su parte del muñeco”, explicó el actor, y recién ganador del reality”, La Granja VIP”, Alfredo Adame.

Para Ivonne Montero, actriz que recientemente concluyó su participación en la puesta El Sótano, “es un gran proyecto que llega a nuestras manos, yo estoy agradecida por esta oportunidad de tener en mis manos un reto maravilloso, porque implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, con mucha dedicación, y mucha pasión, estamos trabajando con mucho amor; son tres personajes que en muy pocos momentos cruzan palabras, es una puesta diferente, tiene ciertas pinceladas de musical, porque vamos a cantar, vamos a tener números musicales, y cada uno, desde su personaje, desde su trinchera, cuenta por lo que está atravesando su personaje sobre lo que es el amor”.

“Dramas y Caballeros”, es una comedia teatral pícara y atrevida que explora el engaño, la seducción y las complejidades amorosas con humor y glamour. La puesta en escena, presentada como un espectáculo tipo cabaret, es descrita como una tragicomedia que invita a la reflexión sobre las relaciones: “mi personaje es la amante, es un personaje bastante complejo, donde no solamente los personajes bailan, cantan, actúan, es una obra que tiene drama, comedia, situaciones de repente estresantes donde cada personaje está viviendo desde su interior la crisis, la desesperación de poderse quedar con ‘el muñeco’, para mí es un gran reto como actriz, tiene monólogos de ocho minutos, en una obra en donde no podemos salir de escena, estoy muy agradecida”, compartió Lis Vega, quien ha destacado en actuaciones musicales como Perfume de gardenia, Qué rico mambo, entre otras.

Esta obra iniciará temporada a partir del 28 de febrero, con funciones sábados y domingos a las 17 y 19:30 horas., en MARKETEATRO, ubicado en Coahuila No.105, local 1, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Así mismo, gracias a la expectativa que ha generado esta puesta esterilizada por Montero, Adame y Vega, esta producción tiene planeado combinar la temporada con presentaciones en CDMS, el interior de la República, y los Estados Unidos, con las siguientes fechas: 18 de marzo en Pachuca, Auditorio “Gota de plata”; 19 de marzo en Tampico, Teatro Metropolitano; 20 de marzo en Ciudad Victoria, Teatro “Amalia”; 21 de marzo en Matamoros en el Teatro de la Reforma; 20 de mayo en Reynosa, Teatro Principal Parque Cultural Reynosa; 22 de mayo en Monterrey, Auditorio Río 70.

