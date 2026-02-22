Dan mantenimiento y rehabilitan plantas de bombeo en Nezahualcóyotl

Beneficio para más de 600 mil habitantes

Los trabajos en la Planta de Bombeo–Vicente Villada ayudarán a la prevención de inundaciones en la próxima temporada de lluvias

Nezahualcóyotl, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua estatal (CAEM) realizó trabajos de mantenimiento y rehabilitación electromecánica en las Plantas de Bombeo Vicente Villada y Zaragoza, en Nezahualcóyotl, con el objetivo de garantizar su operación continua, prevenir riesgos de inundaciones y asegurar el abasto de este líquido a más de 600 mil habitantes de este municipio; de esta manera se avanza en la estrategia “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”.

En la Planta Vicente Villada, se llevó a cabo la recuperación de cinco equipos de bombeo con capacidad para desalojar hasta 6 mil 700 litros por segundo, y con ello, prevenir afectaciones durante la próxima temporada de lluvias en las colonias Evolución, Ampliación Vicente Villada, Benito Juárez, Metropolitana 3ª Sección, entre otras, para beneficio de 200 mil mexiquenses.

Cabe destacar que la planta no suspendió su operación durante dichos trabajos, mantuvo el bombeo continuo de aguas negras para controlar los niveles y proteger a la población.

Por su parte, la Planta de Rebombeo Zaragoza, que abastece 500 litros por segundo de agua potable a 430 mil habitantes las colonias Las Palmas, Maravillas, Raúl Romero, El Sol, Agua Azul y Virgencitas, tuvo un mantenimiento y rehabilitación electromecánica, la cual consistió en la sustitución de transformador y subestación, reemplazo de arrancadores e instalación de tres equipos de bombeo.

Mientras que en los trabajos de obra civil consistieron en la rehabilitación del centro de control de motores, caseta de generadora, barda perimetral y portón de acceso, así como la nivelación de patio de maniobras, pintura y colocación de imagen institucional.

Es importante mencionar que, durante estas acciones, el suministro de agua potable no se suspendió y se garantizó la continuidad del servicio a la población.

La CAEM refrenda su compromiso de mantener y modernizar la infraestructura hidráulica del Estado de México y priorizar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las familias mexiquenses.

Obras del GEM y Conagua en la zona de las Pirámides

El Gobierno del Estado de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregaron tres obras de infraestructura hidroagrícola en la región de las Pirámides, con una inversión conjunta de 6 millones 459 mil 686 pesos, en beneficio directo de 114 productoras y productores en San Martín de las Pirámides.

A través de la Secretaría del Campo (SeCampo), la administración estatal cubrió la parte correspondiente a las y los productores dentro del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, mientras que la Conagua, aportó el 50 por ciento de los recursos.

Las acciones permitieron la modernización de los sistemas de riego en 91.5 hectáreas donde se cultiva nopal, tuna, xoconostle, trigo, avena y cebada, lo que mejora el aprovechamiento del agua y brinda mayor certidumbre a las actividades agrícolas de la zona.