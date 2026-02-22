Crean micrositio de indicadores de pobreza, vivienda y ocupación

Ayuda en la toma de decisiones en política social

Toluca, Estado de México.– Con el propósito de robustecer el diseño, planeación, ejecución y evaluación de la política para la toma de decisiones en beneficio de quienes más lo necesitan, el gobierno del Estado de México, a través del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), presentó de manera virtual el micrositio “Indicadores CIEPS”.

Ante más de 100 personas servidoras públicas responsables de programas sociales, así como académicas y académicos, Gina Sánchez Peña, Subdirectora de Vinculación, Difusión e Igualdad de Género, destacó que esta herramienta es un logro del trabajo técnico y coordinado del equipo del CIEPS para proporcionar información estadística, oficial y actualizada en materia de bienestar y desarrollo social.

Detalló que dichos datos contribuyen a la identificación de brechas sociales, priorización de zonas de atención y medición de resultados en población objetivo de programas sociales, garantizando una gestión pública basada en evidencia que impulse el bienestar de las y los mexiquenses.

Durante la actividad, servidoras y servidores públicos de la Subdirección de Investigación y Evaluación explicaron que el micrositio se organiza en dos apartados: uno estatal y otro municipal, integrados por indicadores sociales, económicos y poblacionales, como la medición multidimensional de la pobreza, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y las Zonas de Atención Prioritaria.

Se destacó que la interfaz es amigable, dividida en secciones estratégicas según la temática, con visualización a través de conceptos clave, tablas, gráficas dinámicas y mapas.

Finalmente, Karla Marlene Ortega Sánchez, Secretaria Ejecutiva del CIEPS, señaló que esta herramienta digital es un hito histórico, pues cumple con lo establecido en los artículos 25 quinquies y 25 sexies de la Ley de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de México: contar con un Sistema Estatal de Indicadores de Desarrollo Social y Humano, para la medición del impacto de la política social en la entidad mexiquense.