Cae “El Mencho”, el narco más buscado

Tras décadas de haber burlado a la justicia

La muerte del líder del CJNG desató una reacción violenta en diversos estados del país

La Secretaría de la Defensa Nacional informó este domingo que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió mientras era trasladado hacia la Ciudad de México, tras un operativo de las fuerzas armadas, donde colaboró Estados Unidos.

La institución señaló que agentes de diferentes corporaciones lanzaron un operativo en Tapalpa, en el estado de Jalisco, para detener al escurridizo criminal, tantas veces huido, gracias a información recopilada por las agencias de inteligencia y a “información complementaria” aportada por Estados Unidos.

En el operativo, según han explicado las autoridades, los militares fueron atacados y como represalia a la agresión, abatieron a cuatro criminales y otros tres, que resultaron heridos de gravedad, fueron trasladados a Ciudad de México por vía aérea. En el traslado, murieron.

Entre estos últimos estaba El Mencho, que contaba alrededor de 60 años. La muerte de Oseguera Cervantes, objetivo prioritario también de Estados Unidos, es el mayor golpe dado al narcotráfico en la historia reciente del país.

Además de lo anterior, dijo la Defensa, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Tres militares resultaron heridos

“Lamentablemente durante esta acción militar, tres elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad México, para su atención médica de urgencia”, mencionó la Sedena.

Reveló que para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, “se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”.

Golpe al narco

La muerte de El Mencho solo puede compararse, de manera reciente, con la captura de Ismael Mayo Zambada, antiguo líder del extinto Cartel de Sinaloa, en julio de 2024. Aunque, en ese caso, fueron colegas de su grupo quienes lo entregaron.

Para encontrar otro evento de trascendencia similar, hay que remontarse diez años, cuando las autoridades detuvieron por última vez a su viejo socio, Joaquín El Chapo Guzmán. Igual que El Mayo o El Chapo, El Mencho había construido un aura de misterio a su alrededor, que bebía, en su caso, del poder arrasador del CJNG y de su escaso protagonismo mediático: todas sus fotos tenían décadas de antigüedad.

Reacción violenta

La noticia de la muerte de Oseguera Cervantes ha provocado una reacción violenta por parte del crimen organizado. Innumerables bloqueos, balaceras y quemas de vehículos se han desatado por parte de su grupo en varios estados del centro del país, Michoacán y Jalisco, donde tenía su bastión, pero también Tamaulipas, Colima y Guanajuato, por nombrar algunos. Su salida del terreno de juego criminal coloca a México en terreno desconocido, con el Mundial de fútbol a las puertas y la evidente capacidad del crimen para provocar caos en ciudades y vías de comunicación. Empieza ahora la cuenta atrás de la previsible batalla por su sucesión. Parte de la fortaleza del grupo criminal estos años yacía en la supervivencia de sus principales operadores, con la excepción de Abimael González, alias Cuini, extraditado hace unos meses a Estados Unidos.

Oseguera era el último de una generación de narcotraficantes que, como el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada o Ignacio Coronel, habían iniciado sus andares delictivos en el siglo pasado, cuando el PRI dominaba todavía México, desde el pueblo más chico a cámaras de representantes locales y federales, y el crimen se plegaba al poder oficial. Con los años, las cosas cambiaron. El PRI perdió poder y las viejas alianzas entre el crimen y el Estado desaparecieron; los grupos criminales se fragmentaron y los nuevos que surgieron crearon y nutrieron potentes brazos armados, mientras México se inundaba de armas, provenientes de EE UU. En esas aguas pescó El Mencho, el más hábil de todos.

Ninguno queda ya en la calle. El Chapo y El Mayo, líderes del extinto Cartel de Sinaloa, cayeron presos y viven en cárceles en EU, de donde es probable que nunca salgan. Ahora, el Mencho, que levantó un imperio criminal a partir, precisamente, de un brazo armado del Cartel de Sinaloa, ha muerto en la misma región que lo vio crecer. Aunque nació y creció en Michoacán, entre Apatzingán y Aguililla, donde se inició en el mundo criminal, últimamente se escondía en Jalisco, estado de acogida, en la accidentada región que yace entre Guadalajara, sede de varios partidos del mundial, y Puerto Vallarta, joya turística del litoral. Fuentes del gabinete de seguridad federal lo ubicaban recientemente cerca de Atequiza, pueblo mágico jalisciense.