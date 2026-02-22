Sheinbaum Pardo anuncia que en este año inician las obras en tramos Irapuato-León y León-Guadalajara

“Trenes llegarán a Guanajuato muy pronto”

Más obras de infraestructura carretera, educativa y caminos artesanales

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que los trenes de pasajeros llegarán a Guanajuato con la construcción de los tramos Irapuato-León y León-Guadalajara, cuyas obras iniciarán entre mayo y junio de este año a cargo del agrupamiento de ingenieros militares “Felipe Ángeles”.

“Ya estamos en el Querétaro-Irapuato y a mediados de este año iniciarán los trabajos para Irapuato-León, lo va a construir el agrupamiento de ingenieros militares Felipe Ángeles y después ya iremos de León a Guadalajara y este mismo año de Querétaro a San Luis Potosí que también pasa por una parte de Guanajuato. Así que los trenes llegarán a Guanajuato muy pronto”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, desde Iarapuato.

El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, detalló que se realiza la ingeniería básica para iniciar obras en el Irapuato-León y León-Guadalajara, así como en el de Querétaro-San Luis Potosí que pasa por San Miguel de Allende y Comonfort, en Guanajuato.

Detalló que está en construcción la vía Querétaro-Irapuato, las estaciones, paraderos y bases de mantenimiento, mientras que el 27 de febrero se emite el fallo para la construcción de edificios auxiliares y el 2 de marzo para la señalización, control y telecomunicaciones.

Recordó que ya se emitió el fallo de la licitación para 47 trenes de pasajeros, detalló que el tramo de Querétaro-Irapuato ya está en construcción, tiene una demanda estimada de 50 mil pasajeros desde Ciudad de México, y destacó que además otros tramos tienen demandas importantes como Querétaro – Irapuato, Ciudad de México – Irapuato, San Juan del Río – Celaya y Celaya – Irapuato.

Obras de infraestructura carretera, educativa y caminos artesanales

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, anunció que en Guanajuato se realizarán tres intervenciones principales: el MegaBachetón 2026, inversión en infraestructura educativa y caminos artesanales.

Detalló que para el MegaBachetón 2026 se pavimentarán 377 kilómetros (km), bachearán mil 15 km y colocarán señalamientos en 2 mil 106 km. Respecto a la infraestructura educativa, señaló que se construyó el Bachillerato Tecnológico Plantel León, que será inaugurado hoy 20 de febrero y en abril iniciarán las obras para el Bachillerato Tecnológico Plantel Celaya.

Sobre caminos artesanales, expuso que serán 38 km entre 2026 y 2027 en 43 comunidades de cinco municipios. Las asambleas comienzan en marzo.

Disminución de homicidios dolosos

Sheinbaum Pardo, destacó que con la Estrategia Nacional de Seguridad y la coordinación permanente con el gobierno estatal, en Guanajuato los homicidios dolosos presentaron una reducción de 65 por ciento, de febrero de 2025 a enero de 2026, al pasar de 12.71 a 4.45 el promedio diario de víctimas de este delito; siendo 2025, el año más bajo desde 2018.

“Es muy importante la estrategia que hemos seguido en Guanajuato y la coordinación permanente con la gobernadora y las fuerzas estatales. Ustedes saben que Guanajuato durante muchos años permaneció como el estado con el mayor número de homicidios, a la fecha sigue siendo el estado con mayor número de homicidios pero se ha reducido de una manera muy importante, entre otras cosas porque sigue siendo al cierre del 2025 el estado con más homicidios porque entre enero y febrero todavía tuvo un número importante de homicidios, pero vean ustedes la reducción, más o menos hace un año estuvimos aquí con la gobernadora y dijimos: ‘Vamos a poner orden en Guanajuato y somos dos mujeres que estamos trabajando en ello’.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, explicó que el promedio de víctimas de este delito por año tuvo una disminución del 19 por ciento al pasar de 8.6 en 2024 a 7 en 2025. Mientras que enero de 2026 es el enero más bajo desde 2018 al registrar una reducción de 62 por ciento. Respecto a los delitos de alto impacto, señaló que también presentan una tendencia a la baja con una reducción de 35 por ciento respecto a octubre de 2024, pasando de un promedio diario de 45.35 a 29.65 en enero de 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, en Guanajuato con la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, fueron detenidas 4 mil 400 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 6 mil 400 armas de fuego, más de cinco toneladas de droga, incluyendo mil pastillas de fentanilo, también se desmanteló 1 laboratorio para la producción de metanfetaminas. Asimismo, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 31 de enero de 2026, se detuvieron a 16 personas, entre ellas siete objetivos prioritarios.

Reforma spbre jubilaciones no tocará a Fuerzas Armadas

El ex secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ex canciller y ex director de Nacional Financiera, José Ángel Gurría, tiene una pensión mensual de 120 mil pesos como parte del cargo en este último organismo financiero, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ya que salió público, lo podemos decir y vamos a ver qué información se puede dar”, acotó durante su conferencia efectuada en esta entidad. Consideró que era un abuso que cobrara pensión mientras estaba al frente de la OCDE: “¿Cuánto ganaría como director de la OCDE?”.

Sheinbaum precisó que en esta iniciativa de reforma constitucional para reducir las pensiones no involucra al personal de las Fuerzas Armadas sino sólo impacta en funcionarios públicos de confianza que trabajaron muy poco tiempo y tienen pensiones que no se justifican.

En el caso de María Amparo Casar dijo que también deberá reducirse al tope máximo de pensión que se aprobará, puntualizando que la denuncia en su contra corresponde a la Fiscalía General de la República determinar su procedimiento.