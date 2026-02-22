La otra cara del Mundial de la FIFA 2026 en México

Autoridades alistan prevención y protocolos

Brote de sarampión, comercios en riesgo y ciudad sísmica a prueba

Por Arturo Arellano

A meses de que ruede el balón, expertos alertan que el brote de sarampión podría desatar una nueva ola de contagios, mientras comerciantes de los pasos a desnivel en Calzada de Tlalpan temen perder su sustento por las obras rumbo al torneo y el gobierno capitalino afina protocolos especiales ante sismos en el Estadio Azteca.

México enfrenta uno de los brotes de sarampión más grandes de su historia reciente justo cuando se prepara para recibir a millones de aficionados por la Copa del Mundo de 2026. De acuerdo con reportes de especialistas citados por medios nacionales, desde 2025 y hasta febrero de 2026 se han registrado más de 10 mil casos y al menos 31 muertes por esta enfermedad en el país.

El médico Jorge Baruch Díaz, responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM, advirtió que la movilidad masiva durante el Mundial podría generar una “ola de contagios” adicional en México, Estados Unidos y Canadá, al no ser posible vacunar en pocos meses al 10 por ciento de la población que falta para alcanzar la inmunidad colectiva. El especialista anticipó un repunte “importante” entre quienes no están vacunados y alertó que México podría perder su certificación como país libre de sarampión antes del inicio del torneo, cuyo partido inaugural está previsto para el 11 de junio de 2026.

Organismos como la Organización Panamericana de la Salud recuerdan que el sarampión es una enfermedad vírica extremadamente contagiosa, que se transmite por el aire y puede causar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños pequeños. Ante este escenario, expertos y organizaciones médicas insisten en que la vacunación masiva es la medida más efectiva para evitar una propagación aún mayor durante el evento mundialista.

Desde el gobierno federal se ha reiterado que hay dosis suficientes para cubrir a la población objetivo, mientras se intensifican las campañas de vacunación en comunidades vulnerables y entidades con altos niveles de contagio, como Jalisco y Chiapas. Al mismo tiempo, México ha promovido ante la FIFA la recomendación explícita de que los viajeros que acudan al Mundial se vacunen contra el sarampión antes de su viaje, buscando reducir el riesgo de que el virus se exporte o se afiance en países donde aún no es endémico.

Comerciantes entre la modernización y el desalojo

Mientras las autoridades afinan los preparativos sanitarios, bajo la Calzada de Tlalpan se libra otra batalla ligada al Mundial: la de los comerciantes de los pasos a desnivel peatonales que temen ser desplazados por los proyectos de “modernización”. En noviembre de 2025, el gobierno de la Ciudad de México presentó el programa “Conectividad Subterránea: Pasos de la Utopía”, que busca rehabilitar integralmente 34 pasos a desnivel de esta avenida —12 en la alcaldía Cuauhtémoc y 22 en Benito Juárez— con nuevos giros comerciales, actividades culturales, servicios comunitarios y espacios deportivos.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de movilidad y recuperación del espacio público en el marco de los preparativos para el Mundial 2026, lo que ha encendido las alarmas entre quienes han trabajado durante décadas en esos túneles. Crónicas y reportajes dan cuenta de que muchos locatarios acondicionaron por cuenta propia los pasillos, invirtiendo en iluminación, pintura y seguridad en lugares que durante años estuvieron en el abandono institucional.

De acuerdo con testimonios, hay alrededor de 300 vendedores en 12 de estos túneles, mientras que en el tramo entre la Plaza Tlaxcoaque y el Metro Chabacano —donde se construye una calzada flotante como parte de las obras rumbo al Mundial— unos 70 locatarios ya fueron reubicados. Los comerciantes denuncian que, aunque la autoridad les habla de modernización y seguridad, no existe un plan claro de reubicación ni garantías escritas de que podrán conservar sus fuentes de ingreso una vez concluidas las obras.

Ante la incertidumbre, locatarios de los túneles de Calzada de Tlalpan han realizado protestas frente a oficinas del gobierno capitalino para exigir certeza jurídica y el reconocimiento de su permanencia en los espacios que han ocupado por décadas. Funcionarios de la Ciudad de México han sostenido reuniones con ellos y han afirmado que no habrá desalojos, pero los comerciantes mantienen una “resistencia pacífica” hasta contar con acuerdos firmados que respalden esas promesas.

Para muchos de estos trabajadores —incluidas personas de la tercera edad— el miedo no es solo perder un local, sino ver desaparecer el patrimonio con el que sostienen a sus familias y que esperaban heredar a sus hijos. Mientras la ciudad se reconfigura para recibir a los turistas del Mundial, bajo Tlalpan se debate quién pagará el costo social de esa transformación.

Una sede sísmica que se prepara para lo impensable

Además del desafío sanitario y social, la Ciudad de México enfrenta un reto estructural: organizar partidos mundialistas en una urbe marcada por sismos devastadores. Con el Estadio Azteca como una de las sedes principales del torneo, el gobierno capitalino puso en marcha un Programa Integral de Protección Civil enfocado en reducir riesgos durante el evento deportivo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó este plan especial para el Coloso de Santa Úrsula, subrayando que se instalará un comité que se reunirá mensualmente para ajustar estrategias de seguridad y coordinación entre autoridades locales, cuerpos de emergencia y operadores turísticos. Como parte de los trabajos de preparación, el Estadio Azteca atraviesa obras de modernización que incluyen la ampliación de capacidad, la instalación de nuevas tecnologías y mejoras en la accesibilidad para personas con discapacidad.

Las autoridades estiman que la capital podría recibir a más de seis millones de turistas durante el Mundial, por lo que el componente humano del plan es tan importante como el estructural. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, encabezada por Myriam Urzúa, ha iniciado jornadas de capacitación dirigidas especialmente al sector turístico y hotelero, que será clave para orientar a visitantes y responder ante posibles emergencias, incluidas las asociadas a sismos.

En paralelo, el gobierno de la CDMX trabaja con la FIFA en protocolos específicos de protección civil enfocados en qué hacer en caso de un movimiento telúrico durante los partidos, buscando que los turistas “sepan cómo actuar si tiembla” y reforzando la señalética y la organización de evacuaciones en los recintos. Con estas acciones, la ciudad busca proyectarse como una sede moderna y resiliente, capaz de recibir a la afición mundialista sin ignorar los riesgos naturales que la han marcado históricamente.

Pies de foto:

Se planea vacunación contra el sarampión para turistas en la Ciudad de México, a pocos meses del inicio del Mundial 2026.

Pasillo subterráneo de la Calzada de Tlalpan, reflejan la incertidumbre de los comerciantes ante las obras de rehabilitación rumbo a la Copa del Mundo.

Comerciantes de los túneles de Tlalpan exigen que se les garantice por escrito su permanencia en los pasos a desnivel.

El Estadio Azteca se encuentra en plena fase de modernización y adecuaciones de protección civil para recibir partidos del Mundial 2026.

Personal de hoteles de la zona sur de la ciudad participará en una sesión de capacitación sobre protocolos de evacuación y respuesta ante sismos.