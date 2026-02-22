Posponen en Cuba miles de cirugías de enfermos por el bloqueo petrolero de EU

Escasez de combustible y prolongados apagones

Flotilla internacional lleva más ayuda humanitaria a la isla enfrenta una grave crisis económica

La crisis energética en Cuba, agudizada por el bloqueo petrolero ordenado por Estados Unidos, provocó el aplazamiento de cirugías para miles de enfermos, muchos de ellos son niñas y niños, informó el ministro de Salud de la isla, José Portal Miranda. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció “las destructivas consecuencias para la economía” del país que han impactado en más de 7 mil millones de dólares en un año, pero aseguró que la nación tiene mecanismos para enfrentar esta crítica situación.

“¿De qué derechos humanos habla el gobierno estadunidense cuando su actuar pone en riesgo la vida?”, criticó Portal Miranda en X. “El inevitable aplazamiento de intervenciones quirúrgicas (…) tiene impacto directo en miles de pacientes, muchos de ellos en edad pediátrica”, añadió.

La falta de combustibles afecta seriamente a 61 mil 830 menores de un año que requieren de atenciones especiales, así como los servicios vitales para pacientes diabéticos, oncológicos, el esquema de vacunación infantil –ya retrasado–, la atención a niños con necesidades particulares como ventilación domiciliaria, aspiración mecánica y climatización, así como la asistencia en casos de urgencias, debido a la escasa disponibilidad de transporte sanitario, informó Granma.

Rodríguez aseguró que “si bien el golpe (de Washington) es incuestionablemente duro, la respuesta nacional y el esfuerzo creativo desplegado no son lo que esperaban los imperialistas, ni los políticos anticubanos que se apresuran a vaticinar el fin de la revolución y el desmoronamiento del país”, escribió en X.

Cuba enfrenta la agresión estadunidense “con grandes limitaciones, pero de manera organizada, con capacidad para orientar la asignación de recursos sobre la base de prioridades, de proteger a la población más vulnerable y asimilar la arremetida con la mayor equidad y justicia posible”, afirmó.

El representante cubano ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón, advirtió: “incluso tenemos previsto un escenario de ‘opción cero’”, y aseguró que “en la mentalidad del cubano no está la palabra rendición”, informó RT.

Varias empresas privadas cubanas gestionan permisos para la importación de combustible, después de que La Habana autorizó esas operaciones por primera vez en casi 70 años. Esperan conseguir carburantes de naciones del Caribe, Europa y Estados Unidos; en este último caso, bajo una licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento del Tesoro estadunidense para determinados insumos.

El 21 de marzo llegará a La Habana Nuestra América Convoy To Cuba, iniciativa internacional que lleva un cargamento de alimentos, fármacos, suministros médicos y bienes esenciales.

“La solidaridad internacional es la única fuerza lo suficientemente poderosa como para hacer frente a figuras imperiales como (Donald) Trump (presidente de Estados Unidos) y (el primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin) Netanyahu”, afirmó la activista sueca Greta Thunberg, una de las participantes.

Reparto de alimentos enviados por México a Cuba

El cubano Guillermo Beltrán recibió gratis dos bolsas grandes que contenían un paquete de arroz, otro de frijoles, tres de amaranto y dos de galletas; además, una botella de aceite, dos latas grandes de sardinas y otra de duraznos en conserva. Las etiquetas de los productos decían: “Hecho en México”.

La familia de este padre soltero con dos hijas fue una de cientos que recibieron la donación de alimentos provenientes de México en el marco de la colaboración humanitaria anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la imposición por Estados Unidos de un cerco energético a la isla que cada día se vuelve más asfixiante.

“Significa tremenda alegría (recibir la ayuda) porque la situación nos la ha puesto difícil. Me siento muy agradecido”, expresó a The Associated Press Beltrán, de 70 años y quien vive junto con sus hijas de 13 y 16 años. “A la presidenta mexicana hay que elevarla hasta el cielo, porque se ha preocupado así, con esa valentía”.

Dos embarcaciones de la Armada de México cargadas con alimentos y productos de aseo personal llegaron a La Habana, dos semanas después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que vendieran petróleo a la Cuba, profundizando una severa crisis económica y energética ya existente en la nación caribeña.

La orden de Trump de aplicar aranceles se produjo luego del ataque a Venezuela del 3 de enero para secuestrar al presidente Nicolás Maduro, aliado de Cuba y uno de sus principales proveedores de combustible a la isla. Los otros son México y Rusia.

“Lo que han hecho (contra la isla) es injusto… han cometido un abuso. Anoche hasta qué horas sin corriente, esta mañana otra vez; es algo antihumano. En algún momento tendrán que reflexionar”, manifestó Beltrán.

Los buques traían unas 800 toneladas de productos y aún quedan por embarcar unas mil 500 más de leche en polvo y frijoles, en los próximos días.

El gobierno cubano detalló que la ayuda servirá para apoyar a las familias vulnerables con niños de bajo peso o ancianos en las provincias de Mayabeque, Artemisa y La Habana. La televisión estatal mostró el lunes imágenes de la entrega de estos productos a las llamadas bodegas, los comercios estatales minoristas que proveen a los cubanos de productos básicos, sobre todo mediante la libreta de abastecimiento.

Las bolsas recibidas por Beltrán fueron llevadas directamente a su casa por el encargado de su bodega barrial, ubicada en el municipio Plaza.

“La gente está muy agradecida con estas donaciones”, comentó Roberto Román, el encargado de ese lugar. Tiene bajo su responsabilidad mil 780 consumidores, distribuidos en 850 familias.

La semana pasada, las autoridades ofrecieron a los dueños particulares de triciclos eléctricos y motos permisos temporales como transportistas urbanos en La Habana para ayudar a la movilidad de las personas.

Las jornadas laborales están reducidas, la gasolina para los vehículos se vende sólo en dólares y con un límite de 20 litros por usuario. Se hace mediante una aplicación que organiza turnos en línea, los cuales estarían fijando citas para dentro de meses.