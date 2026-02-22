Acompaña Clara Brugada a la UNAM en la apertura de la 47ª FIL de Minería

Invitada de honor

La jefa de Gobierno reivindica a la CDMX como cuna de obras maestras

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, asistió como invitada a la ceremonia de inauguración de la 47ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), donde compartió el presídium con el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y representantes del estado de Sonora.

En su intervención, la mandataria reivindicó el papel de la capital como el reservorio cultural más grande del país y un espacio vital para la creación artística. «Somos una ciudad lectora que construye derechos. Aquí, en nuestras calles, se escribieron tres novelas que cambiaron el rumbo de la literatura: Pedro Páramo de Juan Rulfo, Los recuerdos del porvenir de Elena Garro y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez», recordó Brugada Molina, subrayando que el gobierno capitalino trabaja para que nazcan nuevas obras maestras que conmuevan a las futuras generaciones.

Para fortalecer este ecosistema, informó sobre la construcción de la Universidad de las Artes de la Ciudad de México, la cual contará con la licenciatura en Creación Literaria como parte de su oferta académica. Asimismo, presentó el Premio de Poesía Joven en Lenguas Indígenas, una iniciativa para reconocer la riqueza pluricultural de la urbe y brindar espacios de expresión a las juventudes de los pueblos originarios.

“Celebro la inauguración de esta Feria Internacional del Libro, en este hermoso Palacio de Minería; en una ciudad que se ha convertido en el epicentro cultural de América. Una de las ciudades del mundo con más oferta de espectáculos artísticos; la tercera del planeta, en oferta gastronómica, y la que tiene más museos en el mundo, y declarada también la ciudad, como el mejor destino LGBT en América”, señaló.

“Una ciudad en la que avanzamos con un aumento del 55 por ciento en la inversión pública, del 2024 a la fecha; un incremento del 23 por ciento de nuestros ingresos propios, que nos convierten cada vez más, en una ciudad más soberana.

“Una ciudad que este año tiene los menores niveles de desempleo, desde hace 20 años, con una captación récord de inversión extranjera directa.

“Y quiero aprovechar este momento, para reflexionar acerca de la lectura, agregó.

“Trabajamos para que en esta ciudad nazcan las nuevas obras maestras del futuro, para conmover y tocar la sensibilidad de millones de lectores que continuarán desobedeciendo de forma silenciosa, la vorágine de las pantallas, abriendo un buen libro”, dijo.

“Así que hago un respetuoso llamado a la juventud y a la intelectualidad, que sueña con otros mundos, que podemos ser parte y construir otros mundos. A participar, a participar de manera comunitaria; a participar políticamente. A participar como ciudadana y ciudadano; a comprometernos a no permanecer en silencio frente a la barbarie y a la sinrazón, en un contexto internacional cada vez más caótico, desigual, violento y con regresiones en derechos”.

Aseguró que las Utopías seguirán funcionando como nodos de democratización del saber para las familias y exhortó a seguir construyendo una prosperidad compartida donde la literatura esté al servicio de todas y todos. «Nuestra prioridad es que la sensibilidad y el diálogo que brindan los libros lleguen a cada rincón de esta capital», concluyó.