Hospital de Cardiología 34 del IMSS en NL concreta su trasplante de corazón 100

Un nuevo latido

– La receptora, de 50 años, padecía una cardiomiopatía dilatada desde 2016

El Hospital de Cardiología No. 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Nuevo León, realizó con éxito su trasplante de corazón número 100, un logro que marca un hito en la historia de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).

La receptora es una mujer de 50 años, originaria del municipio de Escobedo, Nuevo León, quien desde 2016 padecía miocardiopatía dilatada, enfermedad que comprometía gravemente su función cardiaca y representaba un alto riesgo de mortalidad. Tras varios episodios críticos, fue integrada al protocolo de trasplante.

El órgano fue donado por un joven de 20 años que sufrió muerte por traumatismo craneoencefálico. Gracias a la decisión solidaria de su familia, que autorizó la donación, fue posible ofrecer una nueva oportunidad de vida a la paciente.

Para concretar el procedimiento, un equipo multidisciplinario de la UMAE No. 34 viajó al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, en la Ciudad de México, donde se realizó la procuración del órgano. Posteriormente, el corazón fue trasladado vía aérea a Monterrey.

A su llegada al Aeropuerto Internacional “General Mariano Escobedo”, personal de Protección Civil implementó un operativo especial para agilizar el traslado del órgano hasta el Hospital de Cardiología No. 34, ubicado en la avenida Lincoln.

La cirugía, que se prolongó aproximadamente seis horas, fue exitosa. La paciente fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo vigilancia como parte del protocolo de aceptación del órgano y seguimiento postoperatorio.

El programa de trasplante cardiaco de la UMAE No. 34 inició en 1997, durante la dirección del doctor Alfonso J. Treviño Treviño. Desde entonces, el hospital se ha consolidado como referente nacional en la atención de enfermedades cardiotorácicas.

Con este procedimiento —el primero de 2026 y el número 100 en su historia— el IMSS reafirma su compromiso con la alta especialidad médica y hace un llamado a la población para sumarse a la cultura de la donación de órganos y tejidos, con el propósito de seguir dando vida después de la vida.

Para registrarse como donador voluntario, se puede consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra): https://www.gob.mx/cenatra/, o visitar la página del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, donde podrán registrarse como donadores voluntarios.