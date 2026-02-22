Otorga Hospital del ISSSTE Zacatecas tratamiento contra Virus Sincitial Respiratorio a bebés prematuros

Otorgamiento de servicios médicos oportunos

Guadalupe, Zac., a 20 de febrero de 2026.- El Hospital General de Zacatecas, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, contribuye a la salud de bebés prematuros a través de tratamientos completos contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), microbio común que causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias.

La jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Guadalupe Sánchez Bañuelos, destacó que el HG “Zacatecas” proporciona dosis completas de este tratamiento a los neonatos que lo requieren: bebés prematuros extremos que al nacer pesaron alrededor de un kilo 400 gramos, tienen alguna cardiopatía, nacieron con alguna condición que comprometa su sistema inmune o estuvieron conectados por más de dos semanas al oxígeno, lo que les proporciona una alta protección e inmunidad contra enfermedades respiratorias, como COVID, influenza y neumonía.

“El 90 por ciento de los bebés prematuros a quienes se les ha aplicado el tratamiento no han tenido un reingreso a las áreas de urgencias pediátricas, ese es un éxito muy grande. (…) Lo mejor de todo es que no tiene efectos secundarios”, señaló.

Sánchez Bañuelos subrayó que, en toda la entidad, el HG del ISSSTE en Zacatecas es el único nosocomio de salud pública que proporciona el tratamiento completo a bebés prematuros de alto riesgo gratuitamente, el cual consta de seis dosis: cinco aplicaciones (una por mes) después de haber sido dado de alta en la UCIN y la sexta al cabo de un año de haberse suministrado la quinta dosis.

“El costo aproximado del tratamiento es de 25 mil pesos por dosis en el sector privado. (…) Que el ISSSTE pueda proteger a los bebés prematuros a través de este tratamiento sin costo alguno es un gran apoyo para las familias derechohabientes”, indicó.

Finalmente, señaló que en el HG se ha conformado una red de información para padres y madres, a través de la cual se les avisa cada fecha de aplicación, se monitorea el estado de salud de las y los bebés hasta que se les aplica la dosis de refuerzo del año.

El padre de dos bebés en tratamiento, Armando Rodríguez Nava, mostró su agradecimiento con el ISSSTE por brindarles a sus pequeños la medicación contra VSR.

“Gracias por apoyarme con este medicamento para mis bebés. (…) Por fuera las dosis están algo caras, entonces es una gran ayuda para nuestra familia”, señaló.

Por su parte, Manuela Castañeda García, madre de un bebé en tratamiento, reconoció al personal médico de quien, enfatizó, ha recibido un trato cercano, humano y oportuno.

“Mi bebé no se ha enfermado gracias a este medicamento. Además, hemos recibido muy buen trato por parte de las enfermeras”, expresó.

