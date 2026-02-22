Hospital Juárez de México fortalece seguridad hospitalaria con nueva área de lavandería

Fortalece el control de infecciones

En el marco del Programa Acciones de Mejora del Hospital Juárez de México (HJM), el director general, Gustavo Esteban Lugo Zamudio, encabezó la puesta en marcha de la renovación del Área de Lavandería, un proyecto estratégico que fortalece el control de infecciones, la seguridad hospitalaria y las condiciones laborales del personal.

Durante el acto, el director general del HJM destacó que esta obra representa un momento emblemático para el hospital, al ser resultado de varios años de gestión y consolidar una visión integral en la que todas las áreas suman para garantizar el derecho a la salud. Asimismo, aseguró que el trabajo del personal de lavandería, servicios generales y mantenimiento es fundamental para ofrecer atención digna y segura a las y los pacientes.

Lugo Zamudio destacó que contar con ropa hospitalaria limpia y procesos eficientes no es un aspecto menor, sino parte esencial del humanismo en la atención médica. Recordó que el hospital mantiene una tasa de infecciones por debajo de diversos indicadores nacionales, un logro que se refuerza con esta modernización.

Gustavo Esteban Lugo Zamudio afirmó que, con la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones, el Hospital Juárez de México consolida un área de lavandería con estándares tecnológicos y operativos que lo colocan al nivel de las mejores instituciones de la región, al contar con equipamiento de vanguardia, procesos eficientes y criterios de sustentabilidad que garantizan calidad, seguridad e innovación en el servicio hospitalario.

Por su parte, la doctora Diana Palami Antúnez, en representación del titular de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Carlos Arturo Hinojosa Becerril, comentó que apostar por fortalecer áreas como la lavandería, y no únicamente quirófanos o zonas de hospitalización, demuestra una planeación a largo plazo, compromiso social, responsabilidad ecológica y prioridad en la seguridad del paciente y del personal.

En su intervención, el arquitecto Jaime Rodríguez Martínez, jefe del Departamento de Obras del Hospital Juárez de México, detalló que la remodelación de la lavandería optimiza recorridos, mejora la ventilación e iluminación y garantiza la separación entre áreas limpias y sucias mediante barreras físicas que previenen la contaminación cruzada. Además, se colocaron acabados antibacteriales de fácil limpieza para reforzar los estándares sanitarios.

En materia ambiental, informó que la red sanitaria fue sectorizada en aguas negras, pluviales y jabonosas, y que se rehabilitaron cisternas para integrar en el futuro una planta de tratamiento que permita reciclar y reutilizar el agua.

Al evento asistieron autoridades hospitalarias, representantes sindicales, personal del Área de Lavandería, así como trabajadores del Hospital Juárez de México.