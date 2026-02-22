Sectur reconoce a las y los guías como pilar de la competitividad turística en el Día Nacional del Guía de Turismo

Josefina Rodríguez Zamora destacó el trabajo del Senado de la República por declarar el 21 de febrero como el Día Nacional del Guía de Turismo, destacando la invaluable labor de las y los guías en la promoción, preservación y difusión del patrimonio cultural, histórico y natural de México

Como parte de su Convenio de Colaboración, Sectur y Visa promoverán la aceptación de pagos digitales, entre los guías de turistas, en alianza con BBVA, facilitando su incorporación a la economía digital y mejorando la experiencia de visitantes nacionales e internacionales

Tras más de dos décadas, se actualizó la NOM-008-TUR-2022 para modernizar la regulación, elevar la calidad del servicio y alinear la práctica profesional con estándares internacionales

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Guía de Turismo, celebrado cada 21 de febrero, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, reconoció la labor de las y los guías de turistas como actores estratégicos en la experiencia del visitante, la preservación del patrimonio y la competitividad del turismo nacional.

“Las y los Guías de Turismo narran la grandeza de México, explican nuestra arquitectura y transmiten nuestras tradiciones; por ello, fortalecer su formación y reconocer su labor es fundamental para la competitividad turística. Esta fecha reconoce su vocación y compromiso al convertir cada recorrido en una experiencia significativa para quienes visitan México”, comentó.

Rodríguez Zamora subrayó que actualmente México cuenta con 8 mil 450 guías de turistas vigentes, de los cuales 4 mil 812 son guías generales; mil 160 están especializados en temas y localidades culturales; y 2 mil 478 se enfocan en actividades específicas.

En este contexto, a través de una iniciativa conjunta de Sectur y Visa, las y los guías inscritos en el padrón nacional podrán aceptar pagos con tarjeta sin contacto, en colaboración con BBVA, mediante tecnologías innovadoras, de manera más segura y conveniente. Los pagos digitales se han convertido en uno de los métodos de pago más utilizado por turistas que visitan nuestro país. Esta alianza permite ampliar la inclusión financiera del sector y contribuir a una mayor derrama económica en los destinos del país.

Por su parte, el director general de Visa México, Francisco Valdivia, destacó que el compromiso de esta iniciativa es ayudar a las y los guías a hacer crecer su negocio y fortalecer las actividades turísticas.

“La adopción de tecnologías de pago innovadoras, más seguras y fluidas podrá permitir a los guías de turistas atender a nuevos clientes y potencialmente ampliar sus oportunidades de ingreso, ante la derrama económica que se espera con la visita de millones de turistas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™”, expresó.

Adicionalmente, Visa y Sectur habilitaron un sitio web educativo en el que las y los guías de turistas podrán conocer los beneficios de recibir pagos con tarjeta, así como acceder a consejos y recomendaciones para mejorar el control de sus finanzas personales.

Esta iniciativa se suma a las acciones impulsadas en el marco de la alianza estratégica entre Sectur y Visa, enfocada en modernizar el sector y mejorar la experiencia del visitante.

En el marco de esta celebración, Rodríguez Zamora recordó que, después de más de dos décadas, se actualizó la Norma Oficial Mexicana NOM-008-TUR-2022, con el objetivo de modernizar la regulación del sector, contribuir a elevar la calidad del servicio, fortalecer la seguridad de las y los turistas y alinear la práctica profesional con estándares internacionales.

“La actualización incorpora procesos de formación inicial en formatos híbridos; un Catálogo de Idiomas para fortalecer competencias lingüísticas y profesionales; así como capacitación en temas estratégicos y acciones para impulsar la digitalización del sector, incluido el uso de pagos electrónicos”, manifestó.

Asimismo, la secretaria de Turismo destacó el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a las acciones orientadas a fortalecer la profesionalización del sector turístico, subrayando que la capacitación, la regulación actualizada y la digitalización forman parte de una visión integral de desarrollo que reconoce al turismo como palanca de bienestar, identidad y crecimiento económico para el país.

En el evento estuvieron presentes el Vicepresidente de Asuntos de Gobierno de Visa México, Arturo Luna; el secretario general del Sindicato Nacional de Guías y Trabajadores de la Industria del Turismo Similares y Conexos de la RM-CT, Porfirio Murillo López; la presidenta de la Alianza Nacional de Guías de Turistas, A.C. (ANGT), Alejandra Cruz Bárcenas; la presidenta de la Asociación de Guías de Turistas Certificados de México (AguiturMex), Rosalba Coria Calderón; y la presidenta de GRUPO MIZUÉ, A.C., Yuriko Mizué Sánchez Trejo.