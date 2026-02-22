Anuncian concierto gratuito de Shakira, en el Zócalo de la CDMX

El Gobierno capitalino y Grupo Modelo

La cita para este show historico es el próximo 1 de marzo

En un video compartido el día de hoy en redes sociales, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y el Presidente de Grupo Modelo, Daniel Cocenzo, informaron que el próximo primero de marzo se presentará, en el Zócalo capitalino, la artista colombiana Shakira.

En el video, que en poco tiempo fue compartido por miles de usuarios, la mandataria capitalina dio la noticia y comentó que “esta ciudad, la capital de la transformación, epicentro cultural de América, recibe con los brazos abiertos a la artista más querida y universal de Barranquilla, Colombia”.

Aunado a ello, le dirigió un mensaje: “Shakira, bienvenida a la Ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos, como el que tendremos contigo.”

La titular del Ejecutivo local agradeció, también, el apoyo de Grupo Modelo, resaltando que el concierto será posible gracias a “una empresa que se fundó en nuestra ciudad y que hoy celebra 100 años, con presencia global sin olvidar su origen”, que es la Ciudad de México.

Por su parte, Daniel Cocenzo, Presidente de Grupo Modelo, compartió que hace 100 años nació Modelo “como una marca que representa el ingenio y la calidad hecha en México: Corona Extra.

“Desde entonces -dijo-, Corona ha impulsado lo mejor de México y acompañado las celebraciones de su gente.” Cocenzo resaltó que este evento es un regalo que ofrecen Grupo Modelo y Corona para agradecer a todos los mexicanos y mexicanas por su preferencia a lo largo de un siglo y que la compañía seguirá presente, dando el extra por el país, 100 años más.

Este magno concierto de Shakira en la Ciudad de México, producido por OCESA, dispondrá de pantallas en las calles aledañas al Zócalo (20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo) y pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

El Gobierno de la Ciudad de México y Grupo Modelo, en el marco de sus 100 años, anuncian concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino, el próximo primero de marzo de 2026, a las 20:00 horas, donde cientos de miles de personas podrán celebrar.