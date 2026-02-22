Con tercera reacreditación, UAEMéx reafirma calidad académica de Licenciatura en Enfermería

Centro Universitario Valle de Chalco

El programa cumple con 92% de los criterios de calidad y pertinencia establecidos por el organismo acreditador

Valle de Chalco, Méx.- Por cumplir con los estándares nacionales e internacionales en materia de calidad y pertinencia educativa, la Licenciatura en Enfermería del Centro Universitario Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) obtuvo su tercera reacreditación por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería (COMACE A.C.).

El profesor de tiempo completo del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, Julio Flores Villegas, explicó que la Máxima Casa de Estudios mexiquense ofertó esta licenciatura en este campus por primera vez en 1996, convirtiéndose en la primera institución de educación superior en formar licenciadas y licenciados en enfermería en la región oriente del Estado de México.

En este contexto, destacó que el programa de estudios se distingue por su alta pertinencia académica, lo que permitió alcanzar 92 por ciento de cumplimiento de los criterios establecidos por el organismo acreditador, reflejo del compromiso institucional con la mejora continua.

Entre los aspectos evaluados por el COMACE A.C., detalló, se encuentran la actualización y vigencia del plan de estudios —cuya última modificación se realizó en 2022—, la calidad y formación del personal docente, la infraestructura y el equipamiento especializado, así como los servicios de apoyo al estudiantado, que incluyen becas, tutorías, asesorías y acompañamiento académico.

Gracias a estos resultados, la Licenciatura en Enfermería obtuvo una reacreditación con vigencia hasta finales de 2028, lo que consolida a la Autónoma mexiquense como una institución de alto prestigio académico a nivel nacional, subrayó el académico.

Asimismo, Flores Villegas resaltó que el programa también cuenta con una Opinión Técnico-Académica Favorable emitida por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), la cual será válida igualmente hasta 2028.

Finalmente, el profesor afirmó que estos logros reflejan la calidad educativa de la UAEMéx en todas las regiones del Estado de México donde tiene presencia, ya que sus programas académicos se rigen por estándares establecidos por organismos autónomos e instancias federales.

“La comunidad del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco puede tener plena certeza de que forma parte de un programa de excelencia académica. Quienes colaboramos en él trabajamos de manera permanente para fortalecerlo en beneficio de estudiantes, futuras y futuros profesionistas y egresados que contribuirán a transformaciones sociales significativas”, concluyó Julio Flores Villegas.