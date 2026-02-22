Pedro Valtierra compartió una mirada Sin miedo a la luz

Toluca, Méx.- El fotoperiodismo es una herramienta indispensable para comprender la realidad social y preservar la memoria histórica. Bajo esta premisa, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Dirección General de Comunicación Social Universitaria, realizó la presentación del libro Sin miedo a la luz, del reconocido fotoperiodista mexicano Pedro Valtierra, en la Escuela de Artes Escénicas.

Durante el acto, la directora general de Comunicación Social Universitaria, María Fernanda Valdés Figueroa, acompañada por la titular de la Secretaría de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, y el director de la Escuela de Artes Escénicas, Raúl León Mondragón, destacó la relevancia de la trayectoria del autor y su profundo impacto en el desarrollo del fotoperiodismo mexicano. Subrayó que la obra de Valtierra se distingue por una mirada sensible y comprometida, capaz de dar voz a historias que de otro modo permanecerían invisibles.

Asimismo, reconoció su amplia labor en medios de comunicación como Unomásuno, La Jornada y la revista Mira, así como la fundación de la agencia fotográfica Cuartoscuro, además de la obtención de importantes reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos, el Premio Nacional de Periodismo, la Medalla de Plata de la Organización Internacional de Periodistas en Moscú y el Premio Rey de España.

“Con su obra, Pedro Valtierra nos recuerda la importancia de no perder la capacidad de asombro y pone de manifiesto el papel social de la fotografía como un medio para dar presencia y voz a las historias. En sus imágenes hay complicidad, tanto para la queja como para la celebración”, expresó.

Por su parte, Pedro Valtierra señaló que el periodismo es una vía eficaz para perder el miedo a la fotografía, pues obliga a salir al encuentro de la realidad y a narrarla visualmente. En ese ejercicio cotidiano —afirmó— se fortalece la confianza y se desarrolla una visión crítica que trasciende la tecnología, ya que lo esencial sigue siendo la intención narrativa y el compromiso con lo que se desea comunicar.

“Hacer fotografía periodística no es fácil. Nuestro oficio implica características muy particulares y un compromiso con la gente. El periodismo no es sólo un negocio, también es una responsabilidad social”, sostuvo.

El autor explicó que el aprendizaje fotográfico es un proceso que se construye de manera gradual y reflexiva, sustentado en dos pilares fundamentales: la técnica y la composición. Aunque reconoció los avances tecnológicos, enfatizó que estos no pueden sustituir la mirada, la sensibilidad ni el criterio del fotógrafo.

En relación con el título del libro, Valtierra compartió que Sin miedo a la luz retoma una enseñanza de su mentor, Manuel Madrigal, quien le dijo: “El día que le pierdas el miedo a la luz, vas a ser fotógrafo”. Para el autor, esta frase sintetiza tanto el dominio técnico como la sensibilidad necesarios para construir imágenes con sentido.

Sin miedo a la luz reúne más de 150 fotografías seleccionadas de un archivo de miles de negativos, resultado de más de cinco décadas de trabajo periodístico. La obra se consolida, así como un testimonio visual imprescindible de la historia contemporánea de México y América Latina.