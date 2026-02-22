Semana crucial para la democracia en México

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará mañana martes 24 de febrero «su» iniciativa de reforma electoral. Esta será la tercera o cuarta vez que esta misma reforma entrará al Congreso en busca de anular todo el sistema y estructura electoral creados por todas las fuerzas políticas y personajes sobresalientes de la llamada democracia mexicana de los últimos 36 años.

Esencial ha sido en todo este proceso democrático el ingeniero Cuauthemoc Cárdenas, quien sin opinar gran cosa ve desde su silente e inmóvil posición cómo sus herederos destruyen todo por lo que él y aliados lucharon, idearon y construyeron.

El «Hijo del General» en realidad no es más que un reflejo de una sociedad ausente de todo lo que la 4T hace y deshace al amparo de sus votos y preferencias electorales.

Inconmovible, esta masa inculta, emborregada, sólo vive en espera de que cada mes le caiga su bono del bienestar a través del cual le aplican mensajes que conducen sus respuestas ante algunas críticas o dudas sobre el régimen de la 4T.

Esa mayoría iletrada no entiende ni le importa si se anula o se salva la democracia. La democracia no les da empleo ni comida o medicinas o diversión. El bono del bienestar si, sobre todo la sensación de obtener recursos que antes iban -les aseguran- a privilegiados del gobierno del PRIAN. Eso les han repetido hasta la saciedad.

En este contexto, la mayoría de los mexicanos simplemente no se involucra ni en esta iniciativa de reforma como no lo hicieron con todas las anteriores con las que Andrés Manel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum han derribado paso a paso el sistema esencial democrático de pesos y contrapesos creado desde 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza.

Así, sin mexicanos ni a favor ni en contra, simplemente ausentes de su propio futuro y destino, sin nadie que se haya hasta hoy manifestado persistentemente en calles y plazas del país, la 4T ha enterrado los equilibrios en el Senado y en Diputados para darle curso a una sobrerrepresentación legislativa inconstitucional alcanzada en requiebres obscenos, cínicos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el INE, ambas instituciones colonizadas y abiertamente corrompidas para que de una elección en 2024 que le dio a Morena, PT y Verde 56% de votos y 46% a la oposición, hayan alcanzado el 76% de las curules en San Lázaro.

Lo del Senado ha sido aún más oprobioso. Todo se solucionó con la combinación de amenazas y compra abierta, pública, de 3 senadores opositores.

Con esa mayoría legislativa inconstitucional la 4T (AMLO y Sheinbaum a la cabeza) se apoderaron de todos los fideicomisos con miles y miles de millones de pesos y desaparecieron todas las instituciones autónomas, o tienen colonizadas con personajes a modo como María del Rosario Piedra Ibarra anulando instituciones como la CNDH, el Inai, y todas las demás que formaban la red esencial de la democracia en libertad.

Un golpe mortal al Estado de Derecho fue la reforma judicial con la inutilización de la Suprema Corte de Justicia con lo que se anuló a la República.

Y hoy intentarán aprobar contra todo una reforma electoral que cerraría la pinza sobre el sistema democrático y de libertades con lo que quedaría instaurada una autocracia formal a la Venezuela del chavismo y la Cuba del castrismo ya casi en extinción.

Desaparecerían a pluris y reducirían el financiamiento público a partidos, con lo cual anularían a la oposición y segmentos crecientemente críticos al régimen.

El proyecto contempla desaparecer al INE y las Ople’s estatales para rescatar la figura de un consejo electoral que operaría en la Secretaría de Gobernación, similar al que había en los años anteriores a 1988 cuando a Manuel Bartlett se le cayó convenientemente el sistema.

Desacuerdo de PT y Verde, la única posible esperanza

El antídoto a la autocracia lopezobradorista en curso podría ser el desacuerdo mostrado del PT y del PVEM hacia esta reforma. Ambos partidos son parte esencial del oficialismo al lado de Morena. Sin sus 20 votos en el Senado (donde Morena solo tiene 67 de los 86 que requiere para aprobar la electoral) y sin sus 111 curules en la Cámara de Diputados (donde Morena solo cuenta con 253 de los 334 que necesita para aprobar esta reforma) la iniciativa electoral no sería aprobada.

Pero falta que su negativa a apoyarla se confirme el día en que se ponga a votación en las plenarias del Senado y la Cámara de Diputados.

Hasta el viernes anterior, los dos partidos PT y Verde afirmaban que no votarían a favor esta reforma electoral.

Los dos partidos se levantaron de la mesa de Morena y el Gobierno de Claudia Sheinbaum ante la insistencia de mantener la intención de desaparecer diputados y senadores plurinominales y el recorte draconiano al financiamiento oficial a partidos.

Se dijo que la alianza oficialista se fracturó desde el martes pasado luego de que la mandataria presentó sus 4 ejes reforma que son: abaratar comicios, evitar listas plurinominales cupulares, facilitar el voto en el extranjero y fortalecer la democracia participativa.

Ese mismo día, se dijo, Pablo Gómez, cabeza de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, recibió la instrucción de apoyar la versión original de la reforma.

Al parecer el diálogo quedó roto y durante la semana no volvió a haber encuentros ni pláticas con PT y PVEM.

El viernes, el zacatecano Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, confirmó que ya no existían los acuerdos con los partidos aliados hasta hace poco con Morena.

Ahora sólo hay que esperar que no vayan a salir con una mala jugada como suelen hacer para aprobar sus reformas antidemocráticas.

