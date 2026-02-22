El fin del líder del CJNG y sus implicaciones para la seguridad nacional

HANS Salazar

El longevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue abatido en un operativo federal, según información oficial difundida este domingo.

El sol apenas alcanzaba el cenit y la presidenta Claudia Sheinbaum, de gira por San Pedro, Coahuila, en la región de La Laguna, anunciaba el proyecto Agua Saludable para garantizar agua potable a la población y asegurar el abasto para el campo.

Ya había concluido el mitin multitudinario, donde también se anunció la ampliación de becas y apoyos a programas sociales, cuando una turba de reporteros locales insistía en obtener una respuesta de la presidenta sobre la captura y muerte del líder del CJNG.

La mandataria, quien ya se encontraba en su camioneta rumbo al aeropuerto para trasladarse a la Ciudad de México, se limitó a declarar: “Sobre ese tema, la Secretaría de Seguridad informará a través de un comunicado”.

Horas más tarde, la presidenta publicó en sus redes sociales:

“La detención y fallecimiento de quien encabezaba una de las organizaciones criminales más violentas del país es resultado del trabajo coordinado de nuestras Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

Reiteramos que en México nadie está por encima de la ley. Seguiremos actuando con firmeza y responsabilidad para garantizar la paz y la seguridad del pueblo de México”.

Al mismo tiempo, en redes sociales comenzaron a difundirse imágenes de narcobloqueos en Guadalajara, en la costa de Jalisco, en Nuevo Vallarta, así como bloqueos en la Costera Miguel Alemán, en el puerto de Acapulco, Guerrero. Las versiones apuntaban a reacciones de grupos delictivos tras la detención y muerte de Oseguera Cervantes.

El rumor de un operativo especial, en el que habrían participado fuerzas especiales y presuntamente algún grupo de apoyo militar extranjero, creció desde el viernes. Incluso se habló de la detención de un buque y de la destrucción de vehículos militares en costas de Jalisco.

Oseguera Cervantes, tras la captura de Ismael Zambada García y de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, se había convertido en una prioridad para los servicios de inteligencia estadounidenses, que ofrecían hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Lo que inicialmente fue un rumor quedó confirmado mediante el comunicado número 3 de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La dependencia informó sobre una operación para la detención de Rubén “N”, alias “El Mencho”.El comunicado precisa:

“Se hace del conocimiento a la opinión pública que, como resultado de trabajos de inteligencia militar, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, fuerzas especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Rubén ‘N’, alias ‘El Mencho’.

Durante la operación, personal militar fue atacado, por lo que, en defensa de su integridad, repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’, alias ‘El Mencho’. No obstante, serán las autoridades correspondientes que realicen las diligencias periciales para su identificación oficial”.

De acuerdo con informes oficiales de seguridad y con datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el CJNG llegó a consolidarse como una de las organizaciones criminales con mayor capacidad operativa en el país, con presencia en múltiples entidades federativas y redes de distribución internacional de metanfetamina y fentanilo. Su estructura, caracterizada por células regionales con alto poder de fuego, le permitió disputar territorios estratégicos y controlar rutas clave para el trasiego de drogas hacia la frontera norte y puertos del Pacífico.

En ese contexto, resulta relevante recordar que en 2015 el diario El Universal publicó un reportaje firmado por la periodista Silvia Otero, en el que se afirmaba que Oseguera Cervantes habría sido detenido el 27 de agosto de 2012 por elementos de la Secretaría de Marina y posteriormente liberado por autoridades estatales de Jalisco. La investigación, basada en informes confidenciales y validada con fuentes federales de seguridad, señalaba que la captura sí ocurrió y que su liberación habría detonado reacciones violentas del grupo criminal ese mismo día.

Especialistas en seguridad han advertido que la caída de un liderazgo de esta magnitud puede generar escenarios de reacomodo interno, posibles fracturas y disputas por el control de la organización. La experiencia reciente en otros cárteles ha demostrado que estos procesos pueden traducirse en episodios de violencia focalizada. Por ello, la respuesta institucional no sólo se medirá por el éxito del operativo, sino por la capacidad del Estado para mantener la estabilidad en las regiones donde el CJNG tenía influencia y evitar afectaciones a la población civil.

Como contexto, Nemesio Oseguera Cervantes, nacido en Michoacán y de origen humilde, logró enlistarse en el Ejército Mexicano, del cual posteriormente desertó.

El grupo criminal se integró formalmente como célula delictiva en 2007 bajo el nombre de “Matazetas”. Se consolidó como una organización con preparación e instrucción militar, dedicada al narcotráfico y al tráfico de armas. En 2011, anunció su independencia bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes. Pasaron más de dos décadas para que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, con presuntos nexos con el Cártel de Tijuana de los Arellano Félix y amplia presencia en Estados Unidos y otros países, fuera abatido.

Las reacciones por su detención y muerte este domingo continúan transmitiéndose en vivo a través de redes sociales, con reportes de bloqueos, incendios y quema de vehículos en la zona centro y occidente del país. Son reacciones que afectan a terceros y a la población en general.

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes marca, sin duda, un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del Estado mexicano. No obstante, más allá del impacto simbólico y operativo, el desafío estructural permanece: desmantelar las redes financieras, logísticas y territoriales que dieron sustento al CJNG durante años. La verdadera dimensión de este golpe no se medirá únicamente por la captura y muerte de su líder, sino por la capacidad institucional para impedir su recomposición, garantizar la seguridad de la población y consolidar la presencia del Estado en las regiones históricamente vulnerables a la violencia criminal.

La guerra de los aranceles de Trump, errática e injusta: Suprema Corte

Por equívoca, la política arancelaria provoca una ruptura interna en Estados Unidos

México se conduce con cautela ante el nuevo escenario

La decisión judicial representa un fuerte revés para Trump

Por primera vez en su historia como presidente de Estados Unidos —con cinco años en el poder de manera alternada—, Donald Trump sufrió un descalabro de grandes proporciones: la Suprema Corte echó abajo su política arancelaria impuesta a principios de este año.

Tras una revisión exhaustiva, la Suprema Corte anuló la aplicación de la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional, promovida y firmada por el presidente Trump para imponer aranceles a más de 100 países con los que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales.

Sin embargo, fiel a su estilo político disruptivo y fuera de los esquemas tradicionales, Trump cuestionó públicamente la decisión del máximo tribunal. Lejos de acatarla con prudencia, anunció un nuevo impuesto global del 10%, con la posibilidad de elevarlo hasta el 15% en los próximos 150 días.

La medida anterior, que apenas había sido anunciada el viernes pasado, duró apenas 24 horas antes de ser sustituida por esta nueva determinación arancelaria.Más allá del impacto económico y recaudatorio, y de las declaraciones altisonantes del mandatario —quien justificó el impuesto como un “cobro por el robo histórico” que, según él, otras naciones han cometido contra la economía estadounidense—, la decisión de la Suprema Corte envía un mensaje contundente al mundo: en Estados Unidos, la aplicación de la justicia no puede depender exclusivamente de la voluntad de un solo hombre.

En este contexto, observamos un fenómeno institucional relevante: la reafirmación de los límites constitucionales al poder presidencial y el reconocimiento de las reglas del mercado internacional. El fallo también refleja la preocupación de grandes corporaciones estadounidenses, cuyos intereses se estaban viendo afectados por la política arancelaria, al grado de considerar la migración de operaciones hacia México y otras regiones.

Más allá de las barreras arancelarias

La votación en la Suprema Corte tiene un fuerte sello político: seis de los nueve magistrados votaron en contra de la medida presidencial, varios de ellos identificados con posiciones conservadoras o republicanas. Esto revela una fractura dentro de las propias élites políticas y económicas del país.

Estamos presenciando una disputa interna en las cúpulas de poder de Estados Unidos que podría incidir en futuras decisiones en materia migratoria, educativa, económica y de seguridad.

Temas como las restricciones a estudiantes extranjeros, la política migratoria, las detenciones en centros improvisados, e incluso la postura intervencionista frente a otros países —como ocurrió con Venezuela— podrían enfrentar revisiones adicionales por parte de otros órganos institucionales, como la Cámara de Representantes y el Senado.

Analistas internacionales consideran que México y Canadá, al estar protegidos por el tratado comercial vigente con Estados Unidos, podrían no estar sujetos a este nuevo gravamen e incluso resultar relativamente beneficiados.

En México, ante la naturaleza impredecible de Trump, tanto el gobierno como la iniciativa privada han optado por la cautela. La confrontación hoy no se libra en el exterior, sino dentro del propio territorio estadounidense.

El frente abierto contra el presidente Trump no cruza océanos ni fronteras: es una disputa interna que redefine los equilibrios del poder en Washington.

Seguiremos atentos a los movimientos, declaraciones y acciones de ambos bloques para continuar el análisis de esta situación que, sin duda, tendrá repercusiones

PATAS

El CJNG, con El Mencho a la cabeza, llegó a consolidarse como una de las organizaciones criminales con mayor capacidad operativa en el país, con presencia en múltiples entidades federativas.

Donald Trump sufrió un descalabro de grandes proporciones: la Suprema Corte echó abajo su política arancelaria impuesta a principios de este año.

La votación en la Suprema Corte tiene un fuerte sello político: seis de los nueve magistrados votaron en contra de la medida presidencial, varios de ellos identificados con posiciones conservadoras o republicanas.