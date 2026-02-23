Se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país: Sheinbaum Pardo

Operativo federal contra el narco

Reconoció a la Fuerzas Armadas a las Fuerzas Armadas de México y al Gabinete de Seguridad

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que las instituciones del Gabinete de Seguridad resguardan la paz, la seguridad y la normalidad en el país, luego de la detención y fallecimiento de Rubén “N”, alias “Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Lo más importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad de toda la población de todo México, y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay Gobierno, Fuerzas Armadas, hay Gabinete de Seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”*, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Puntualizó que este lunes 23 de febrero ya no hay bloqueos en carreteras federales de diferentes puntos del país y se restablecen todas las actividades, por ello, hizo un llamado a la población a tener calma.

“Está en paz, está en calma y lo más importante es que estamos trabajando, si el día de hoy se llegará a presentar alguna situación hay un Centro de Control, de Mando, están todas las fuerzas federales coordinadas. Algo muy importante es que estamos coordinados con todas las entidades de la República”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México y al Gabinete de Seguridad por llevar a cabo esta operación que resultó en la detención de un generador de violencia. *“México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias, son hombres y mujeres preparados, profesionales con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación”*, comentó. Además dio su más sentido pésame a los elementos que perdieron la vida.

Cconmemoración del 113 aniversario del magnicidio de Madero y José María Pino Suárez

La presidenta Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia por el 113 Aniversario del magnicidio del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Como parte de la ceremonia, la Jefa del Ejecutivo Federal; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Arturo Ávila Espinoza, montaron una guardia de honor en memoria del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez.

El director general del INEHRM, Felipe Arturo Ávila Espinoza, destacó que Madero y Pino Suárez ocupan un lugar central en la historia de México, ya que condujeron el primer Gobierno democrático del país surgido de una revolución triunfante.

“Madero y Pino Suárez hicieron mancuerna en el primer gobierno democrático del México del siglo XX, un gobierno ejemplar que buscó solucionar las demandas sociales, a través de las leyes y las instituciones”, resaltó.

Enfatizó que la grandeza de Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez está en actos, ideales, congruencia, humanismo, lealtad, en su respeto a las leyes y a las instituciones, por ello, aseguró que son inspiración para la Cuarta Transformación.

“El Gobierno de la Cuarta Transformación con una vocación democrática y humanista se inspira y reivindica la herencia que nos dejaron Madero y Pino Suárez, a quienes recordamos con cariño y respeto y admiración como forjadores de la patria mexicana”, agregó.

A la ceremonia por el 113 Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez asistieron integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México.

Coordinación con estados: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue informada desde el domingo por parte del secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, del operativo en el que fue abatido el líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho.

Así lo dio a conocer, este lunes, en su conferencia en Palacio Nacional la propia mandataria, que tras conocer los hechos y la respuesta violenta desplegada en varios puntos del país por el grupo criminal, ordenó la instalación de un centro de mando para coordinar la reacción institucional.

Explicó que el domingo temprano recibió la llamada del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien le notificó sobre el desarrollo de los hechos.

“Muy temprano me llamó el general secretario, me informó de lo que estaba ocurriendo y estuve en contacto con el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch). De inmediato instruí para poner el puesto de mando para toda la información y me mantuvo informada”.

Agregó: “En algunos casos, pues obviamente el general secretario estaba en su centro de mando, pero estaban en completa información y estuvo la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Seguridad con su equipo y obviamente Marina también dando todo el apoyo. Estuvieron en coordinación con todos los gobernadores, informando con todas las secretarías de Estado”.

La titular del Ejecutivo señaló además que durante la jornada se dio seguimiento puntual a la difusión de información falsa en redes sociales, particularmente en relación con versiones que aseguraban que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara había sido tomado.

Otra noticia falsa, dijo, fue que tras el operativo ella se trasladó en un buque de la Marina. Esto a raíz de un video que circuló en redes, pero que en realidad corresponde a una reciente visita que hizo a Guaymas, Sonora.

Sheinbaum Pardo informó que todo el día hubo coordinación para garantizar información oficial y oportuna, así como para atender los hechos de violencia registrados tras el operativo.