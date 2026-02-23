En actualización de Libros de Texto Gratuitos se incorporará la participación de las mujeres

Detalla Mario Delgado

Realizan en SLP Maratón por la Lectura como parte de la Conmemoración del Día de la Lengua Materna

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que los Libros de Texto Gratuitos (LTG) de primaria incorporarán de manera explícita la participación histórica de las mujeres en la Independencia, la Reforma y la Revolución. Afirmó que no puede narrarse la historia de México como si solo la hubieran hecho hombres, por lo que su actualización destacará el papel protagónico de las mujeres en la construcción del país.

Al encabezar el Maratón por la Lectura en el marco del Día de la Lengua Materna en Matlapa, San Luis Potosí, señaló que durante años la alfabetización se midió únicamente con base en la lectura y la escritura en español, lo que —consideró— provocó la pérdida de la diversidad de lenguas maternas nacionales.

Acompañado por el gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo Cardona, Delgado Carrillo aseguró que la preservación de las lenguas ya no dependerá solo del esfuerzo familiar o comunitario ni de iniciativas municipales, ya que, en adelante, será una tarea del Sistema Educativo Nacional (SEN) que la SEP asume como responsabilidad institucional para garantizar su enseñanza y fortalecimiento.

El titular de la SEP detalló que actualmente existen libros de texto traducidos a 20 lenguas maternas, los cuales eran considerados materiales complementarios. Anunció que dejarán de tener ese carácter y que, para el próximo ciclo escolar, al menos 10 lenguas se integrarán formalmente a la familia de los LTG.

Recordó que en México existen 68 lenguas indígenas nacionales con 364 variantes, que son lengua materna de más de 7 millones de mexicanas y mexicanos, e indicó que el Maratón por la Lectura honra y reconoce cada una de estas lenguas, porque perder una lengua significa perder un universo completo de significado.

Subrayó que, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), se ampliará la inclusión de lenguas indígenas en los contenidos escolares y se fortalecerá el reconocimiento a los pueblos indígenas y a las comunidades afromexicanas.

Finalmente, convocó a las comunidades educativas a compartir lecturas en voz alta y de manera colectiva durante el maratón, así como a difundir videos y fotografías en redes sociales con los hashtags #MaratónPorLaLectura, #MiLengua y #MiRaíz.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, afirmó que pueblos y comunidades indígenas y no indígenas pueden fortalecer y dignificar todas las lenguas nacionales desde su propio espacio de acción.

Explicó que, en el planteamiento curricular, las lenguas indígenas son un componente central que atraviesa todos los campos formativos. Indicó que los programas de estudio son flexibles y se concretan en un programa analítico construido de manera colectiva, mediante la lectura de la realidad y el codiseño, lo que otorga autonomía profesional al magisterio para incorporar saberes comunitarios y el estudio formal de la lengua materna.