El gobierno de México fortalece el uso legal del agua para mejorar su acceso a la población

Clausuran obra para la extracción de agua en Veracruz

Como parte de las acciones del Gobierno de México para realizar una gestión eficaz, ordenada y sustentable en materia de concesiones, que permita mejorar su distribución y el acceso para la población, impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza clausuras de sitios de extracción de agua que no cuentan con las autorizaciones o concesiones correspondientes.

A partir de la vigilancia de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, en Veracruz, en el río la Antigua, a escasos metros de la obra de captación que abastece al Distrito de Riego 035 La Antigua, se clausuró temporalmente una obra para la extracción de agua y se inhabilitaron los equipos de bombeo correspondientes, como medida de urgente aplicación y protección de los recursos hídricos.

Esta acción fue resultado de la detección de dicha toma para extraer agua y la subsecuente inspección llevada a cabo con el fin de determinar su legal operación.

Durante dicha visita de inspección, se determinó que ese aprovechamiento es empleado para el riego del cultivo de caña, sin contar con las autorizaciones correspondientes para el uso y explotación de aguas nacionales superficiales ni para ocupar la zona federal para la colocación de dicha toma. Asimismo, se detectó que los equipos de medición de la extracción del agua están fuera de operación.

Por ello, Conagua realizó las acciones correspondientes para suspender la extracción del agua sin autorización e inició los procedimientos necesarios, con el fin de que la autoridad judicial determine las medidas legales definitivas.

Conagua reitera el compromiso establecido por el Gobierno de México de realizar las acciones necesarias, en coordinación con otras dependencias federales y locales, para consolidar un uso legal y sustentable del agua, que permita garantizar el acceso a este recurso a toda la población, especialmente a quienes históricamente han sido relegados.