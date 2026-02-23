Aprueba Cabildo de Ecatepec Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2026

Recursos por 7 mil 569 millones de pesos

Ecatepec, Méx.- El Cabildo de Ecatepec aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2026 con monto de siete mil 569 millones de pesos, de los cuales mil 232 millones serán para obra pública, lo que representa 85 por ciento más que el año pasado, que asignó 661 millones a este rubro.

“Este presupuesto muestra muy claramente cuál es la posición del gobierno municipal en este momento y es, por supuesto, de austeridad, que está dirigido cada día más a obras públicas y acciones, y menos en burocracia y asuntos que tengan que ver con temas de interés personal”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Durante la segunda sesión extraordinaria de este año, el Cabildo aprobó por mayoría el presupuesto, cuyo aumento para obras es de 570 millones y también presenta ahorro de 430 millones en sueldos, en un hecho histórico, austero y transparente.

“En este momento vuelvo a comprometer que lo que cuidamos es el tema de la honestidad, de la austeridad y del compromiso de seguir trabajando a favor del pueblo de Ecatepec. Este presupuesto va a seguir siempre dirigido más al tema de la inversión y de las obras, y menos al tema de las burocracias”, insistió.

Alejandro Hernández Aguilar, tesorero municipal, durante la sesión aclaró dudas a los integrantes del cuerpo edilicio sobre el presupuesto, cuyo monto aprobado es de siete mil 569 millones 916 mil 211 pesos.