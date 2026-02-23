Isaac Montoya acerca Mesa y Jornada por la Paz al Pueblo de Santa Cruz del Monte

Gobierno más cercano a la gente

Naucalpan, Méx.- Al encabezar el gobierno más cercano a la gente, el alcalde Isaac Montoya acude todos los días a las comunidades, para escuchar y atender las necesidades en las colonias donde hoy se busca superar los rezagos históricos en materia de servicios públicos, obras públicas y atención a la salud, entre otras.

Así lo constató el edil, al encabezar la Mesa de Paz itinerante y la Jornada de Paz, en el Pueblo de Santa Cruz del Monte donde se desarrolló la actividad Amor por la Paz.

En este marco, se llevó a cabo la actividad «Atención a las Causas», estrategia impulsada por el gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que busca reconstruir el tejido social con actividades culturales, deportivas y de diversa índole para garantizar derechos humanos y generar bienestar comunitario.

Tras analizar y reforzar las estrategias de seguridad en coordinación de los tres niveles de gobierno, de acuerdo con registros de la Fiscalía Estatal, ha mostrado un descenso en los delitos de alto impacto y también en el robo de vehículos, se llevó a cabo la actividad Amor por la Paz.

De acuerdo a los datos del Secretariado Nacional y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Naucalpan se registró una disminución en los delitos de alto impacto, tan solo al cierre de 2025 en comparación con 2024, se dejaron de robar 1,200 vehículos.

Dijo que hoy en Naucalpan hay estrategia, hay un modelo de seguridad y que pronto se contará con un nuevo C4, se adquirieron más patrullas y se trabaja para instalar más de 1,000 cámaras de seguridad y más de 350 postes nuevos.

“Para nosotros venir a Santa Cruz del Monte es importante, hoy hubo ciertas intervenciones, pero queremos atender todas y cada una de las calles porque en eso consiste el programa Huellas de la Transformación, lograr resolver las demandas históricas siempre planteadas, las exigencias que se han dicho durante muchos años, muchas administraciones, pero que jamás han sido atendidos” subrayó el Alcalde.