Refuerza Tlalnepantla vigilancia ante la situación nacional y estatal

Tlalnepantla, Méx. – Ante los hechos de seguridad que son de conocimiento público a nivel nacional, la gestión de Raciel Pérez hace un atento llamado a las y los habitantes del municipio a no ser víctimas del caos ni de la desinformación, y los exhorta a mantener la calma y realizar sus actividades con normalidad; hacer caso omiso a rumores o noticias no confirmadas en redes sociales y consultar únicamente las fuentes oficiales del Gobierno de México, estatal y municipal. El alcalde reiteró el compromiso con la seguridad de Tlalnepantla y pone a su disposición los números de emergencia ante cualquier situación sospechosa: 911 Emergencias. 089 Denuncia Anónima. C4 Poniente: 55 5366 4444 y C4 Oriente: 55 5714 5077.