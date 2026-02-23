¿Qué sigue?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Fue eliminado “El Mencho”, pero el Cártel Jalisco Nueva Generación continúa vigente.

Tal vez su fuerza no será tan grande con un nuevo liderazgo, pero su ramificación se mantiene casi intacta y lo ocurrido el domingo da una idea de su poderío.

El grupo delictivo deberá analizar si mantiene su cohesión con un nuevo liderazgo o se fractura y pulveriza con la creación de nuevas organizaciones criminales.

Las autoridades mexicanas proporcionaron un duro revés a esta organización que se mantenía como la principal en diversos estados del país y cuya penetración crecía con gran rapidez.

El Cártel Jalisco Nueva Generación no tiene la presencia de décadas del Cártel de Sinaloa, pero venía disputándose el primer lugar como el que mantenía mayor control en los estados del país.

Su diversidad dejó constancia en los bloqueos e incendios en diferentes ciudades del país, desde Jalisco, hasta Tamaulipas, pasando por Guanajuato, Michoacán, Colima, Nayarit y Puebla, entre otros.

Eso deja constancia de su presencia y fuerza en regiones del país, por lo que la estrategia deberá ser precisa y concisa, quirúrgica y matemática, para evitar que el golpe dado en la estructura más alta derive en un baño de sangre.

Una de las estrategias del gobierno federal y sus fuerzas armadas fue evitar que eso sucediera y que la detención de Oseguera terminara de esa forma.

Se pretendía capturarlo con vida, para tener información sobre su modo de operar, sus ramificaciones, sus nexos con altos mandos militares y políticos.

Nada de eso se pudo hacer, aunque cortar la cabeza a dicha organización criminal es un gran avance que ante los ojos de la población mexicana y el gobierno de Estados Unidos, merece un gran reconocimiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró la diferencia existente en combatir a las organizaciones criminales y no caer en el clásico abrazos no balazos del sexenio anterior. Dejó en claro que irá hasta el fondo del asunto y que cuenta con la fuerza del Estado para combatir al crimen.

En poco tiempo, tres de las principales cabezas de organizaciones criminales fueron cortadas de tajo. Dos de ellos, Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada, se encuentran detenidos en Estados Unidos y aunque, hasta ahora sus declaraciones no han sido lo estruendoso que se esperaba, sus juicios continúan. “El Mencho” ya no podrá revelar si tenía protección en las altas esferas.

Lo que queda en el aire es si ahora sí, el gobierno mexicano investigará a los personajes de la política que han sido señalados como protectores de la delincuencia organizada o si esperará hasta que alguien presente una denuncia y pruebas de ello.

Por lo pronto, debemos esperar que la violencia no cunda en los territorios del Cártel Jalisco Nueva Generación y que lo del domingo haya sido suficiente.

Una de las cartas fuertes que se opondrá a la intención de David Colmenares por reelegirse en la Auditoría Superior de la Federación es Juan José Serrano, quien hoy se registrará como aspirante a ese cargo. La premisa de Serrano en caso de ser designado será la de “limpiar la casa”.

