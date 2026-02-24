Sheinbaum Pardo presenta estrategia integral “Jóvenes Transformando México”

Se busca alejar de la violencia a 350 mil jóvenes

– Beca Gertrudis Bocanegra llegará a un millón de universitarios

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la estrategia integral Jóvenes Transformando México, con el que se estima, este año, alejar de la violencia a 350 mil jóvenes, particularmente de entre 15 y 17 años, con acciones como la creación de 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, 100 Centros Comunitarios “México imparable” y la incorporación de 100 mil jóvenes a “Boxeando por la paz”. Además, anunció que la Beca de apoyo en transporte Gertrudis Bocanegra se ampliará para llegar a un millón de estudiantes de Educación Superior.

“Es un programa integral en donde están todas las instituciones del Gobierno de México y muchas entidades de la República con el objetivo de que los jóvenes sean felices y que tengan acceso a derechos, porque no son oportunidades, es que se abran los accesos a derechos, que se abran las puertas de los derechos para las y los jóvenes de México”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Puntualizó que la estrategia integral contempla un Circuito Nacional de Festivales que llegarán a un estimado de 7 millones de personas, la participación de 10 mil jóvenes en Las y Los Jóvenes unen al Barrio, así como la incorporación este año de 250 mil derechohabientes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“¿De dónde viene este recurso? Todo este recurso para los jóvenes, del pago de una persona que finalmente pagó sus impuestos. Más becas, más escuelas, más deportivos, más actividades culturales, todo para las y los jóvenes de México, porque los jóvenes están transformando a México”, agregó.

El director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro Toledo, puntualizó que con esta estrategia se fortalecerá el derecho a la felicidad, a la paz y a una vida plena a través de la educación, el deporte, la cultura y el trabajo, con lo que se atenderá a millones de jóvenes en todo el país.

Se crearán 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, anunció que se crearán 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, con lo que se abrirán 30 mil lugares adicionales para estudiantes bajo un modelo educativo de horarios flexibles donde, además, aprenderán cultura y deporte. Asimismo, se pondrá en marcha el Programa Nacional de Tutorías, donde universitarios próximos a graduarse o ya egresados darán acompañamiento académico, socioemocional y vocacional a estudiantes más jóvenes. Finalmente se implementará la campaña nacional “Te extrañamos en el salón” en secundaria y bachillerato para que quienes dejaron sus estudios regresen a las aulas.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, señaló que para impulsar el derecho al deporte, a través de la página www.gob.mx/conade se abrirá el registro para las clases nacionales: “Mujeres Imparables”, para defensa personal que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo; “Diamantes de paz” de béisbol y softbol, el domingo 26 de abril; “Puños de Transformación” de box el domingo 16 de agosto; “Ponte Pila, Bota y encesta” de minibaloncesto el domingo 27 de septiembre; así como para la Carrera Nacional Familiar “México por la Paz” el domingo 22 de noviembre. Por otra parte, destacó que con el Mundial Social se mejorarán 4 mil 208 canchas en 29 entidades federativas, beneficiando a 4.5 millones de personas.

El subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza, anunció la construcción de 100 Centros Comunitarios “México Imparable”, que iniciarán en abril y en agosto comenzará la entrega a las comunidades, para beneficiar a 100 mil jóvenes bajo tres pilares: Deporte con futbol, básquetbol, voleibol, boxeo y atletismo; cultura con teatro, ajedrez, danza y coro; y salud mental con acompañamiento socioemocional.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, resaltó que con “Boxeando por la Paz” 5 mil boxeadores impartirán clases a más de 100 mil alumnos a partir del 2 de marzo; las inscripciones son hasta el 28 de febrero a través del sitio: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/.

Encabeza CSP ceremonia por el Día de la Bandera

Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia por el Día de la Bandera desde Campo Marte, donde recordó a niñas, niños y jóvenes que México es dignidad, valentía y grandeza. Además, afirmó que la bandera representa a todas y todos los mexicanos, aun siendo diversos en lo cultural, en lo político y en lo social, ya que representa la grandeza de la patria.

“Siéntanse profundamente orgullosos y orgullosas de ser hijas e hijos de esta tierra milenaria, cuna de culturas extraordinarias y de mujeres y hombres valientes que escribieron la historia de nuestra patria con coraje. Cada vez que entonen el Himno Nacional, háganlo con el pecho erguido y la voz firme porque están proclamando al mundo que México es dignidad, es valentía y es grandeza.

“Alcemos la mirada al futuro, con nuestra bandera al frente como faro y como promesa porque no somos un pueblo que olvida, somos un pueblo que recuerda y que siempre avanza hacia el porvenir; somos historia que inspira, somos fuerza que une, somos siempre esperanza que florece; somos mexicanas y mexicanos orgullosos de nuestra patria, orgullosas y orgullosos de nuestra bandera, orgullosas y orgullosos de llevar en el alma el nombre eterno de nuestra patria”, proclamó a niñas, niños y jóvenes del país, presentes en la ceremonia.

Recordó que la Bandera Nacional es más que un símbolo y retrata la narrativa de la historia nacional que hoy refleja tres dimensiones: la raíz indígena, la emancipación colonial y la consolidación del México independiente de nuestros días, que es un símbolo de continuidad histórica y de transformación política.

Durante la ceremonia, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas tomó protesta y abanderó a mil escoltas de escuelas secundarias y de Educación Media Superior de todo el país: 80 desde Campo Marte y 920 de manera simultánea en 31 entidades federativas, así como a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas de México.